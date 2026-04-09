Воронежская и тамбовская фабрики «Объединенных кондитеров» вышли из убытков

ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» и тамбовское ОАО «Кондитерская фирма "Такф"», входящие в холдинг «Объединенные кондитеры» группы «Гута» Юрия Гущина, завершили 2025 год с чистой прибылью. По данным бухгалтерской отчетности, в первой компании она составила 41,2 млн руб., во второй — 59,8 млн руб. При этом в 2024 году обе фабрики были убыточны: на воронежском предприятии он равнялся 60,6 млн руб., на тамбовском — 12,5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Выручка «Воронежской кондитерской фабрики» увеличилась на 32,1% — с 5,1 млрд до 6,8 млрд руб. Убыток от продаж в 2024 году (78 млн руб.) сменился прибылью в 2025-м (34,7 млн руб.). Себестоимость продаж возросла на 31,4%: с 4,8 млрд до 6,2 млрд руб. Дебиторская задолженность увеличилась более чем вдвое — с 1,6 млрд до 3,3 млрд руб., кредиторская — в 3,3 раза: с 820 млн до 2,7 млрд руб.

У «Такфа» выручка выросла на 29%: с 3 млрд до 3,9 млрд руб. Убыток от продаж сократился на 78,8%: с 25,8 млн до 5,5 млн руб. Себестоимость продаж увеличилась на 30,4%: с 2,7 млрд до 3,5 млрд руб. Дебиторская задолженность выросла на 31,8% (с 583 млн до 768 млн руб.), кредиторская — на 42,9% (с 549 млн до 784 млн руб.).

В марте стало известно, что «Воронежская кондитерская фабрика» намерена предоставить заем в размере 1 млрд руб. АО «Промсахар». В то же время совет директоров «Кондитерской фирмы "Такф"», одобрил заключение сделки по выдаче займа в размере 1,2 млрд руб. курскому ЗАО «Агрофирма «Рыльская». Все эти компании входят в холдинг «Объединенные кондитеры».

Кабира Гасанова