Авария «народного губернатора»

В воскресенье, 7 августа 2005 года, в автомобильной аварии на «Чуйском тракте» под Бийском погиб глава администрации Алтайского края, в недавнем прошлом известный артист разговорного жанра Михаил Евдокимов. На огромной скорости губернаторский Mercedes столкнулся с ехавшей в попутном направлении Toyota, вылетел с трассы и врезался в дерево. Из четырех человек, которые находились в служебном автомобиле, выжила только жена главы региона. За 16 месяцев во власти Михаил Евдокимов так и не стал для местной элиты своим: краевой парламент дважды выражал ему недоверие за неудачи в экономике и кадровой политике, а полиция накануне ДТП лишила машины сопровождения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов после выступления в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы». Апрель 2005 года

Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ Губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов после выступления в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы». Апрель 2005 года

Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ

«Алтайский Шварценеггер»

К намерению 46-летнего артиста разговорного жанра Михаила Евдокимова побороться за пост главы администрации Алтайского края весной 2004 года многие отнеслись как к чудачеству или розыгрышу. Тем более что одержать верх ему предстояло над Александром Суриковым, политическим тяжеловесом, который шел на свой третий губернаторский срок и имел поддержку как со стороны левых (КПРФ и Аграрная партия), так и правых («Единая Россия» и «Союз правых сил»). Шансы Михаила Евдокимова на победу политологи оценивали крайне низко. Вступление юмориста в гонку им казалось наивной попыткой повторить успех голливудского актера Арнольда Шварценеггера, несколькими месяцами ранее ставшего губернатором Калифорнии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Артист эстрады Михаил Евдокимов выступает на концерте, посвященном 65-й годовщине со дня рождения актера и поэта Владимира Высоцкого. Москва, январь 2003 года Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ / купить фото Михаил Евдокимов во время выступления на VIII Всесоюзном конкурсе артистов эстрады. Москва, 1987 год Фото: Александр Сизухин / Коммерсантъ / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Артист эстрады Михаил Евдокимов выступает на концерте, посвященном 65-й годовщине со дня рождения актера и поэта Владимира Высоцкого. Москва, январь 2003 года Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко / купить фото Михаил Евдокимов во время выступления на VIII Всесоюзном конкурсе артистов эстрады. Москва, 1987 год Фото: Коммерсантъ / Александр Сизухин / купить фото

К началу избирательной кампании Михаил Евдокимов — один из самых популярных в стране юмористов, звезда «Аншлага», заслуженный артист России. Еще в конце восьмидесятых до слез и изнеможения хохотала вся страна от его монолога «После бани», многие фразы из которого стали крылатыми: «сам не красный, а морда красная», «иду, никого не трогаю», «настроения вся упала». Помимо ярких монологов от лица простого деревенского мужика и пародий на известных артистов, Михаил Евдокимов снимался в кино («Про бизнесмена Фому», «Не валяй дурака», «Не послать ли нам… гонца»), выпускал сборники песен («Надо жить», «Отвяжись, худая жизнь», «Земляки») и делал авторские передачи на телевидении.

Для жителей Алтайского края Михаил Евдокимов был своим. Здесь, в поселке Верх-Обском, в месте слияния рек Бии и Катуни — истоке реки Оби, прошли его детство и юность, и здесь он предпочитал проводить время, когда стал всероссийской знаменитостью. В Верх-Обский он привозил друзей-артистов и снимал выпуски «Аншлага».

Стремясь улучшить жизнь земляков, он проложил дорогу в родном селе, отремонтировал скотный двор, огородил деревенское кладбище. В начале девяностых организовал турнир для футбольных команд из нескольких окрестных сел.

Впервые о политике Михаил Евдокимов всерьез задумался в середине девяностых, когда решил баллотироваться в Государственную думу второго созыва по Барнаульскому избирательному округу от блока «Стабильная Россия». «Убежден, что, когда известный артист приходит во власть, он очень многое может сделать для людей… Популярность, авторитет имени открывают самые тугие чиновничьи двери и помогают решить самые разные проблемы»,— так в одном из предвыборных интервью объяснял он этот шаг. Но стать народным избранником не удалось: по результатам голосования Михаил Евдокимов оказался лишь шестым среди пятнадцати кандидатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артист эстрады Михаил Евдокимов на презентации музыкальных альбомов «Земляки» и «Отвяжись, худая жизнь!». Москва, февраль 2001 года

Фото: Алексей Мякишев / Коммерсантъ Артист эстрады Михаил Евдокимов на презентации музыкальных альбомов «Земляки» и «Отвяжись, худая жизнь!». Москва, февраль 2001 года

Фото: Алексей Мякишев / Коммерсантъ

В конце августа 2003 года, отдыхая в Белокурихе, в гости к Михаилу Евдокимову в Верх-Обское неожиданно прилетел президент России Владимир Путин. Они познакомились четырьмя годами ранее в Чечне, куда юморист ездил с концертами. Президент предложил подвезти Михаила Евдокимова на вертолете, но, когда они находились в воздухе, борт обстреляли боевики — Вторая чеченская война была в самом разгаре. Как рассказал прессе кандидат в губернаторы, на встрече в Верх-Обском Владимир Путин спросил, не собирается ли тот баллотироваться в губернаторы.

Когда началась избирательная кампания, на вопрос, поддерживает ли его президент, Михаил Евдокимов ответил: «Да. Однозначно».

Всего в гонку за пост главы Алтайского края в 2004 году включились шесть претендентов. Это были первые в регионе выборы, на которых использовалась технология двойников. Одним из кандидатов стал Виталий Суриков, сотрудник вневедомственной охраны из Ростова-на-Дону. В том, что выдвижение второго Сурикова было организовано штабом Михаила Евдокимова — главного соперника Александра Сурикова, мало кто сомневался. Ростовчанин действительно оказался полезен: в первом туре Виталий Суриков, который так ни разу и не появился на Алтае, получил 2,79% голосов, которых как раз и не хватило действующему губернатору для победы.

На встречах с избирателями артист не скупился на обещания. Говорил о пересмотре «всей системы зарплат в крае», возрождении производства, стимулировании строительства доступного жилья и развитии ипотечного кредитования. «Сильные должны заботиться о слабых!»,— заявлял Михаил Евдокимов. Второй тур кампании, которую юморист проводил под слоганом «Шутки в сторону», закончился его победой. Он получил 49,53%, его оппонент — 46,29%, кандидат «против всех» — 3,35%.

Кадры не решают

Церемония вступления в должность губернатора Алтайского края 14 апреля 2004 года в краевом театре драмы в Барнауле, на которой присутствовало около 600 человек, оказалась самым ярким событием со знаком «плюс» в недолгой политической карьере Михаила Евдокимова. Впрочем, триумф был немного смазан: полпред президента в Сибирском федеральном округе (СФО) Леонид Драчевский предпочел инаугурацию мэра Новосибирска Владимира Городецкого, проходившую в тот же день, отправив на Алтай своего заместителя. Из приглашенных губернаторов к Михаилу Евдокимову приехал только глава Республики Алтай Михаил Лапшин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов делает первые шаги в коридорах власти. Барнаул, апрель 2004 года Фото: Андрей Каспришин / Коммерсантъ Инаугурация губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. Барнаул, апрель 2004 года Фото: Андрей Каспришин / Коммерсантъ Губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов во время выездного совещания в поселке Лебяжье, пострадавшем от паводка. Апрель 2004 года Фото: Андрей Каспришин / Коммерсантъ Сооснователь Аграрной партии России Николай Харитонов, председатель алтайского крайсовета Александр Назарчук и губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов. Июль 2004 года Фото: Андрей Каспришин Губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов на стадионе «Динамо». Барнаул, 29 июля 2005 года Фото: Андрей Каспришин / Коммерсантъ Губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов на фестивале «Шукшинские дни на Алтае». Сростки, июль 2005 года Фото: Андрей Каспришин / Коммерсантъ Губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов в своем рабочем кабинете. Барнаул, 2 марта 2005 года Фото: Андрей Каспришин / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 7 Губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов делает первые шаги в коридорах власти. Барнаул, апрель 2004 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин Инаугурация губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. Барнаул, апрель 2004 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин Губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов во время выездного совещания в поселке Лебяжье, пострадавшем от паводка. Апрель 2004 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин Сооснователь Аграрной партии России Николай Харитонов, председатель алтайского крайсовета Александр Назарчук и губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов. Июль 2004 года Фото: Андрей Каспришин Губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов на стадионе «Динамо». Барнаул, 29 июля 2005 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин Губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов на фестивале «Шукшинские дни на Алтае». Сростки, июль 2005 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин Губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов в своем рабочем кабинете. Барнаул, 2 марта 2005 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин

«Губернатор — это не профессия, а должность. Чему-то придется учиться, безусловно. Значит, будем учиться на пять»,— заявил Михаил Евдокимов на своей первой пресс-конференции в качестве главы Алтайского края. И первой наукой, которую ему предстояло освоить, стал подбор кадров на ключевые должности в администрации. Вопреки своим обещаниям включить в команду выпускников алтайских вузов, господин Евдокимов привлек к управлению краем специалистов из других регионов — Ростова-на-Дону, Краснодара, Новосибирска... В частности, с бизнесменом Василием Борматовым, которого он призвал решать вопросы оперативного управления краем, нового главу региона связывали дружеские отношения со времени учебы в Новосибирском институте советской кооперативной торговли.

Но, проработав в администрации края всего несколько месяцев, чиновники начали увольняться один за другим. Как объяснял Михаил Евдокимов, некоторые люди из его окружения «стали злоупотреблять» и «делать различные телодвижения не на пользу края», поэтому с ними пришлось расстаться. За время своего руководства бывший юморист сменил 17 заместителей, а также множество глав управлений и комитетов администрации.

В кадровой чехарде губернатор не видел ничего критического: «Все новые назначения призваны лишь способствовать развитию края, что на данный момент и можно наблюдать».

Помимо сомнительных кадровых решений, оппоненты ставили Михаилу Евдокимову в вину ошибки в сфере экономики. Так, для поддержки аграриев он распорядился установить закупочные цены на зерно выше рыночных и перевести долги хозяйств перед краевым бюджетом в натуральную форму. Узнав о высоких закупочных ценах на Алтае, поставщики из соседних регионов привозили в край свое зерно, вынуждая власти покупать его в ущерб региональному бюджету. При этом алтайские хозяйства не спешили отдавать администрации долги. К концу уборочной кампании удалось возвратить лишь 60% долгов.

В мае 2004 года администрация Алтайского края провела тендер, после которого произошла смена поставщика угля. Не желая расставаться с выгодным заказом, предыдущий подрядчик — «Сибэнергоуглеснаб» — обратился в арбитражный суд, и доставка угля в край была приостановлена. По уровню подготовки к зиме Алтайский край оказался в числе отстающих. Выяснилось, что новые поставщики угля не в состоянии выполнить взятые на себя обязательства, и властям пришлось обращаться к отвергнутому контрагенту. Тот согласился заключить контракт, но взвинтил цены и потребовал полную предоплату.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов во время пресс-конференции в пресс-центре газеты «Аргументы и факты». Барнаул, апрель 2005 года

Фото: Павел Смертин / Коммерсантъ Губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов во время пресс-конференции в пресс-центре газеты «Аргументы и факты». Барнаул, апрель 2005 года

Фото: Павел Смертин / Коммерсантъ

В ноябре 2004 года Михаил Евдокимов отказался подписать принятый крайсоветом закон о повышении зарплаты чиновникам. «Хочу вас спросить: для чего нас выбирали? Чтобы мы принимали законы для себя? Я не вижу в этом законопроекте увеличения зарплаты в два раза рабочим, для которых мы и работаем»,— заявил губернатор в краевом парламенте. Реакция истеблишмента не заставила себя ждать. Избранники народа дважды — в феврале и марте 2005 года — выносили губернатору вотум недоверия. Парламентарии обвиняли Михаила Евдокимова в неспособности решать кадровые вопросы, падении промышленного производства и общем ухудшении социально-экономического положения края. Раздражали депутатский корпус и частые и продолжительные командировки главы региона.

Против губернатора объединились, казалось бы, непримиримые политические противники — КПРФ, Союз правых сил, Аграрная партия и «Единая Россия».

Впрочем, по представленному губернатором докладу о социально-экономическом развитии региона, в 2004 году Алтайский край прожил не самый плохой год в своей истории. Прирост валового регионального продукта составил около 4%, объем производства промышленной продукции увеличился на 3,2%, зерновых и зернобобовых культур — на 11,6%, а рост доходов населения в течение года опережал инфляцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов на сессии крайсовета, на которой депутаты во второй раз оценили работу администрации под его руководством на неудовлетворительно. Барнаул, 28 апреля 2005 года Фото: Валерий Титиевский / купить фото Губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов на сессии крайсовета. Барнаул, 28 апреля 2005 года Фото: Андрей Каспришин / Коммерсантъ Губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов на сессии крайсовета. Барнаул, 28 апреля 2005 года Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ / купить фото Следующая фотография 1 / 3 Губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов на сессии крайсовета, на которой депутаты во второй раз оценили работу администрации под его руководством на неудовлетворительно. Барнаул, 28 апреля 2005 года Фото: Валерий Титиевский / купить фото Губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов на сессии крайсовета. Барнаул, 28 апреля 2005 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин Губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов на сессии крайсовета. Барнаул, 28 апреля 2005 года Фото: Коммерсантъ / Валерий Титиевский / купить фото

Согласно федеральному законодательству, судьбу губернатора должен был решить президент. Владимир Путин предложил депутатскому корпусу «заслушать губернатора, задать ему все интересующие вопросы и только после этого решить, доверять ему в дальнейшем или нет». Но поскольку на встрече с депутатами Михаил Евдокимов признал наличие лишь «некоторых проблем» и отказался признать «провалы в экономике», парламент 28 апреля 2005 года оценил работу краевой администрации как неудовлетворительную и потребовал отправить губернатора в отставку.

На предложение покинуть пост Михаил Евдокимов ответил: «Вот пока народ не выйдет и не снимет меня, до тех пор никуда я не пойду». Попыткой урегулировать отношения с законодательной властью стало предложение губернатора о формировании нового состава администрации при участии крайсовета. Членам действующей команды он предложил добровольно уйти в отставку.

Автокатастрофа под Бийском

Политическое противостояние прекратилось в один момент. Утром в воскресенье, 7 августа 2005 года, Михаил Евдокимов вместе с женой Галиной и охранником Александром Устиновым выехал из Верх-Обского, где он провел с семьей выходные, в село Полковниково. За рулем находился его водитель Иван Зуев. В Полковникове должны были пройти праздничные мероприятия по случаю 70-летия уроженца села — космонавта №2 Германа Титова. Губернаторский Mercedes ехал без машины сопровождения — за неделю до аварии этого права первое лицо края лишил начальник местного ГУВД, генерал-майор Владимир Вальков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Зуев, личный водитель Михаила Евдокимова, на фоне губернаторского Mercedes. Алтайский край, май 2004 года

Фото: Андрей Каспришин / Коммерсантъ Иван Зуев, личный водитель Михаила Евдокимова, на фоне губернаторского Mercedes. Алтайский край, май 2004 года

Фото: Андрей Каспришин / Коммерсантъ

На 318-м км трассы М-52 «Чуйский тракт», в 29 км от Бийска, у поворота на село Плешково Mercedes губернатора (госномер О 100 ОО) на скорости 150–200 км/ч пошел на обгон Toyota Sprinter Marino.

На перекрестке Toyota повернула налево, и, чтобы избежать столкновения, водитель губернатора вынужден был совершить тот же маневр.

Задев Toyota по касательной, служебный автомобиль вылетел с трассы, пролетев около 20 м над обочиной, ударился о землю и врезался в березу. Удар был так силен, что подушки безопасности лопнули. Михаил Евдокимов, водитель и охранник погибли на месте. Жена губернатора Галина, сидевшая за водителем, осталась жива, но получила переломы обеих ног и ребер, разрыв печени, травму головы и множественные ушибы. «Я была в домашних тапочках, а ехали мы в Полковниково на торжество. Я наклонилась и начала менять обувь»,— спустя годы вспоминала она. Сначала Галину Евдокимову на скорой помощи доставили в центральную больницу Зонального района. Спустя несколько часов, когда стало ясно, что ее жизни ничего не угрожает, ее отправили вертолетом в городскую клиническую больницу Барнаула.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Место ДТП, в котором погибли губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов, водитель Иван Зуев и охранник Александр Устинов. 318-й км «Чуйского тракта», 7 августа 2005 года Фото: Андрей Каспришин / Коммерсантъ Тормозной след на месте ДТП с участием служебной машины губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. 318-й км «Чуйского тракта», 7 августа 2005 года Фото: Андрей Каспришин / Коммерсантъ Подъем автомобиля, в котором погиб губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов. 318-й км «Чуйского тракта», 7 августа 2005 года Фото: Андрей Каспришин / Коммерсантъ Погрузка служебного Mercedes Михаила Евдокимова на эвакуатор после смертельного ДТП. 318-й км «Чуйского тракта», 7 августа 2005 года Фото: Андрей Каспришин / Коммерсантъ Автомобиль Toyota Sprinter Marino, принадлежащий Олегу Щербинскому, после ДТП. 318-й км «Чуйского тракта», 7 августа 2005 года Фото: Андрей Каспришин / Коммерсантъ Фотография Михаила Евдокимова на месте автокатастрофы. 318-й км «Чуйского тракта», 10 августа 2005 года Фото: Андрей Каспришин / Коммерсантъ Цветы и стихийный мемориал на месте автокатастрофы губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. 318-й км «Чуйского тракта», 10 августа 2005 года Фото: Андрей Каспришин / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 7 Место ДТП, в котором погибли губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов, водитель Иван Зуев и охранник Александр Устинов. 318-й км «Чуйского тракта», 7 августа 2005 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин Тормозной след на месте ДТП с участием служебной машины губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. 318-й км «Чуйского тракта», 7 августа 2005 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин Подъем автомобиля, в котором погиб губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов. 318-й км «Чуйского тракта», 7 августа 2005 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин Погрузка служебного Mercedes Михаила Евдокимова на эвакуатор после смертельного ДТП. 318-й км «Чуйского тракта», 7 августа 2005 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин Автомобиль Toyota Sprinter Marino, принадлежащий Олегу Щербинскому, после ДТП. 318-й км «Чуйского тракта», 7 августа 2005 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин Фотография Михаила Евдокимова на месте автокатастрофы. 318-й км «Чуйского тракта», 10 августа 2005 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин Цветы и стихийный мемориал на месте автокатастрофы губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. 318-й км «Чуйского тракта», 10 августа 2005 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин

За рулем Toyota Sprinter Marino находился житель Алтайского края, работник бийского отделения Западно-Сибирской железной дороги Олег Щербинский. Ни он, ни пассажиры этой машины — женщина и двое детей — не пострадали. По факту ДТП отдел Генпрокуратуры в СФО возбудил уголовное дело по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц»).

На прощание с Михаилом Евдокимовым, которое прошло в Барнаульском Дворце спорта 9 августа 2005 года, приехал Владимир Путин. Положив к гробу гвоздики, он молча постоял рядом, а потом пообщался с дочерью Анной, братом Константином и другими родственниками погибшего. Затем президент навестил в больнице Галину Евдокимову и встретился с и. о. губернатора Михаилом Козловым и спикером крайсовета Александром Назарчуком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Церемония прощания с Михаилом Евдокимовым в барнаульском Дворце спорта. 9 августа 2005 года Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ / купить фото Церемония прощания с Михаилом Евдокимовым в барнаульском Дворце спорта. 9 августа 2005 года Фото: Андрей Каспришин / Коммерсантъ Церемония прощания с Михаилом Евдокимовым в барнаульском Дворце спорта. 9 августа 2005 года Фото: Андрей Каспришин / Коммерсантъ Президент России Владимир Путин (стоит справа), глава Республики Алтай Михаил Лапшин (стоит слева), Константин Евдокимов (сидит слева) и Анна Евдокимова (сидит по центру) на прощании с Михаилом Евдокимовым в барнаульском Дворце спорта. 9 августа 2005 года Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ / купить фото Похороны губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова в поселке Верх-Обский. 10 августа 2005 года Фото: Андрей Каспришин / Коммерсантъ Похороны губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова в поселке Верх-Обский. 10 августа 2005 года Фото: Андрей Каспришин / Коммерсантъ Похороны губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова в поселке Верх-Обский. 10 августа 2005 года Фото: Андрей Каспришин / Коммерсантъ Актер Александр Михайлов (слева), губернатор Кузбасса Аман Тулеев (в центре), актер Валерий Золотухин (третий справа), полпред президента в СФО Анатолий Квашнин (второй справа) и губернатор Новосибирской области Виктор Толоконский (справа) на похоронах Михаила Евдокимова в поселке Верх-Обский. 10 августа 2005 года Фото: Андрей Каспришин Похороны губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова в поселке Верх-Обский. 10 августа 2005 года Фото: Андрей Каспришин / Коммерсантъ Похороны губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова в поселке Верх-Обский. 10 августа 2005 года Фото: Андрей Каспришин / Коммерсантъ Могила Михаила Евдокимова на Старом кладбище в поселке Верх-Обский. 7 августа 2010 года Фото: Андрей Каспришин / Коммерсантъ Могила Михаила Евдокимова на Старом кладбище в поселке Верх-Обский. 7 августа 2010 года Фото: Андрей Каспришин / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 12 Церемония прощания с Михаилом Евдокимовым в барнаульском Дворце спорта. 9 августа 2005 года Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко / купить фото Церемония прощания с Михаилом Евдокимовым в барнаульском Дворце спорта. 9 августа 2005 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин Церемония прощания с Михаилом Евдокимовым в барнаульском Дворце спорта. 9 августа 2005 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин Президент России Владимир Путин (стоит справа), глава Республики Алтай Михаил Лапшин (стоит слева), Константин Евдокимов (сидит слева) и Анна Евдокимова (сидит по центру) на прощании с Михаилом Евдокимовым в барнаульском Дворце спорта. 9 августа 2005 года Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко / купить фото Похороны губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова в поселке Верх-Обский. 10 августа 2005 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин Похороны губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова в поселке Верх-Обский. 10 августа 2005 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин Похороны губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова в поселке Верх-Обский. 10 августа 2005 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин Актер Александр Михайлов (слева), губернатор Кузбасса Аман Тулеев (в центре), актер Валерий Золотухин (третий справа), полпред президента в СФО Анатолий Квашнин (второй справа) и губернатор Новосибирской области Виктор Толоконский (справа) на похоронах Михаила Евдокимова в поселке Верх-Обский. 10 августа 2005 года Фото: Андрей Каспришин Похороны губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова в поселке Верх-Обский. 10 августа 2005 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин Похороны губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова в поселке Верх-Обский. 10 августа 2005 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин Могила Михаила Евдокимова на Старом кладбище в поселке Верх-Обский. 7 августа 2010 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин Могила Михаила Евдокимова на Старом кладбище в поселке Верх-Обский. 7 августа 2010 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин

«Михаил Сергеевич Евдокимов пришел в политику и проработал губернатором чуть больше года. Он не мог решить всех проблем края, но искренне, я хочу подчеркнуть, искренне стремился к этому»,— сказал в тот день глава государства.

Михаила Евдокимова похоронили на следующий день в Верх-Обском, где также состоялись прощание и отпевание. Решение похоронить его рядом с родителями приняла вдова. За два дня с «народным губернатором» пришли проститься более 35 тыс. человек, из знаменитостей были Александр Михайлов, Валерий Золотухин, Александр Панкратов-Черный, Регина Дубовицкая, Клара Новикова, Владимир Винокур.

Правосудие в два акта

Расследование обстоятельств гибели Михаила Евдокимова и его попутчиков заняло около двух с половиной месяцев, после чего дело ушло в суд. Судья Зонального районного суда Алтайского края Галина Щегловская поддержала доводы обвинения о виновности в ДТП водителя Toyota Олега Щербинского. По мнению суда, он обязан был уступить дорогу машине губернатора, которая была оборудована проблесковым маячком, а потому имела приоритет на дороге. В действиях Олега Щербинского судья увидела «преступную небрежность».

Аргумент защиты, что для получения преимущества перед другими участниками движения водитель губернатора должен был включить не только проблесковый маячок, но и сирену, чего сделано не было, судья оставила без внимания. Равно как и заявление Галины Евдокимовой, что суд над «простым человеком» — это «попытка уйти от ответственности тех, кто заинтересован, чтобы правда не была опубликована». По ее мнению, отчасти к аварии привело решение начальника краевого ГУВД Владимира Валькова отменить сопровождение машины губернатора. При любви Михаила Евдокимова к быстрой езде, гибель на дороге было делом временем.

Как объяснили в ГУВД, между ведомством и администрацией края не был заключен договор об обеспечении сопровождения первого лица региона. Ранее ГАИ выполняла эту функцию, не имея на то законного основания.

Через три дня после ДТП решением президента 55-летний Владимир Вальков был отправлен в отставку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Митинг в поддержку Олега Щербинского. Москва, 11 февраля 2006 года Фото: Андрей Каспришин / Коммерсантъ Митинг в поддержку Олега Щербинского. Москва, 11 февраля 2006 года Фото: Андрей Каспришин / Коммерсантъ Адвокат Анатолий Кучерена (справа) и Олег Щербинский на выходе из следственного изолятора. Барнаул, 23 марта 2006 года Фото: Андрей Каспришин Следующая фотография 1 / 3 Митинг в поддержку Олега Щербинского. Москва, 11 февраля 2006 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин Митинг в поддержку Олега Щербинского. Москва, 11 февраля 2006 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин Адвокат Анатолий Кучерена (справа) и Олег Щербинский на выходе из следственного изолятора. Барнаул, 23 марта 2006 года Фото: Андрей Каспришин

Вину Олег Щербинский не признал. В феврале 2006 года суд назначил ему четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, осужденный был взят под стражу. Приговор вызвал широкое недовольство автомобилистов, акции протеста прошли в 22 городах страны. В Москве протестующие блокировали движение на Рублевском и Аминьевском шоссе и Мичуринском проспекте. В поддержку Олега Щербинского активисты собрали 27 тыс. подписей. Но когда за алтайского водителя вступилась «Единая Россия» и к делу подключился глава комиссии Общественной палаты по контролю за деятельностью правоохранительных органов Анатолий Кучерена, появился реальный шанс на пересмотр приговора.

В марте 2006 года Алтайский краевой суд полностью оправдал Олега Щербинского. Судебная коллегия пришла к выводу, что нарушение правил дорожного движения допустил водитель губернатора — опытный, с тридцатилетним профессиональным стажем вождения человек. По мнению суда, Иван Зуев должен был следовать пункту 11.2 ПДД — заметив Toyota, которая подала сигнал левого поворота, ему необходимо было обогнать ее с правой стороны.

Не согласился суд и с тем, что водитель Mercedes выполнял срочное задание: он вез губернатора на заранее запланированное мероприятие.

Через год квалификационная коллегия судей Алтайского края досрочно прекратила полномочия судьи Зонального райсуда Галины Щегловской.

Земля помнит

В 2006 году на месте гибели Михаила Евдокимова была построена часовня Святого Михаила. Сооружение представляет собой золотой купол и свод, опирающиеся на белые опоры. Рядом установлен мемориальный камень скорби. Вокруг — 47 берез, по числу лет жизни Михаила Евдокимова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Участники Всероссийского фестиваля народного творчества и спорта имени Михаила Евдокимова «Земляки». Поселок Верх-Обский, август 2013 года Фото: Андрей Каспришин / Коммерсантъ Мемориал и часовня на месте автокатастрофы губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. 318-й км «Чуйского тракта», июль 2006 года Фото: Андрей Каспришин / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 2 Участники Всероссийского фестиваля народного творчества и спорта имени Михаила Евдокимова «Земляки». Поселок Верх-Обский, август 2013 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин Мемориал и часовня на месте автокатастрофы губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. 318-й км «Чуйского тракта», июль 2006 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин

Имя Михаила Евдокимова на Алтае продолжают чтить. В 2012 году в Верх-Обском, в здании Дома культуры, на сцене которого артист начинал свой творческий путь, открылся мемориальный музей его имени. В память о выдающемся земляке в его родном селе ежегодно проходит Фестиваль народного творчества и спорта «Земляки», который с 2009 года получил статус всероссийского. Главная идея этого мероприятия — пропаганда здорового образа жизни через массовый спорт: футбол, волейбол, стритбол, гиревой спорт, армрестлинг.

Фестиваль памяти Михаила Евдокимова ежегодно посещают десятки тысяч людей.

В апреле 2021 года в Барнауле появилась улица Михаила Евдокимова. С инициативой выступил застройщик нового микрорайона. Параллельно и перпендикулярно проходят улицы советского военачальника Нестора Козина, чья судьба оказалась связана с Алтайским краем, и Анатолия Мельникова, многие годы руководившего Барнаулом.

Песня Михаила Евдокимова «Алтай», которую он впервые исполнил в 2001 году, стала неофициальным гимном Алтайского края и хоккейной команды «Алтай» и звучит перед каждой домашней игрой.

Михаил Кичанов