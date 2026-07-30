Режим опасности БПЛА объявлен в Свердловской области

В Свердловской области объявлен режим беспилотной опасности, сообщил губернатор Денис Паслер в своем канале в мессенджере Max. Могут быть ограничены мобильный интернет и связь в целях безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Глава региона напомнил, что подбирать любые обломки и перемещать их запрещено. Также нельзя снимать работу ПВО и дронов. О подозрительных объектах нужно сообщить на номер 112.

Ранее, 27 июля, на Среднем Урале вводили режим ракетной опасности. Он действовал менее часа.

Ирина Пичурина