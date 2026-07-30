Предприятие загорелось в поселке Волна под Таманью после атаки БПЛА
Оперштаб Краснодарского края сообщил о пожаре на предприятии в поселке Волна, расположенном рядом с портом Тамань в Темрюкском районе. ЧП произошло из-за атаки беспилотников.
«Обломки БПЛА упали на территории одного из предприятий. Пострадали четыре человека. Троих из них госпитализировали», — уточнили в штабе.
На месте работают экстренные службы. Другие подробности уточняются.
Инциденты с атаками БПЛА на промышленные объекты и предприятия в российских регионах стали повторяющимся явлением. В Краснодарском крае, где произошло текущее событие, уже фиксировались подобные случаи: на Афипском нефтеперерабатывающем заводе дважды происходили пожары из-за падения обломков беспилотников (в сентябре 2025 года и марте 2026 года), а в Белореченском районе обломки БПЛА вызвали возгорание на предприятии в сентябре 2025 года. Эти события показывают, что атаки беспилотников направлены не только на объекты топливно-энергетического комплекса, но и на промышленные предприятия в целом.
География таких атак широка и охватывает различные регионы, такие как Ставропольский край, где промышленный объект загорелся после атаки БПЛА в июле 2026 года. Также были зафиксированы возгорания на предприятиях в Каменском районе Ростовской области (июнь 2025 года), в Мичуринске Тамбовской области (июнь 2025 года) и в Рязанской области (октябрь 2025 года). В Бутурлиновском районе Воронежской области в декабре 2025 года промышленный объект также загорелся после налета БПЛА. Возгорания часто ведут к повреждениям инфраструктуры и требуют привлечения экстренных служб, включая МЧС и добровольные пожарные команды.