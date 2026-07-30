Bloomberg: Израиль планирует создать аналог американского истребителя F-35
Израиль планирует создать беспилотный боевой самолет, который по своим характеристикам станет аналогом американского истребителя F-35. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника.
По словам собеседника агентства, проект входит в стратегию по постепенному сокращению военной помощи США в ближайшие 10 лет и ее замене на совместную разработку и производство. К созданию беспилотной платформы Израиль планирует привлечь иностранные государства.
Сейчас ВВС Израиля используют в основном винтовые беспилотники для тактических задач. Как отмечает агентство, курс на самостоятельное военное производство связан с растущей международной изоляцией Израиля и возможными ограничениями на поставки американского оружия из-за боевых действий в Газе и военной кампании против Ирана.
Курс Израиля на самостоятельное военное производство и сокращение зависимости от США может быть обусловлен усилением международной изоляции и потенциальными ограничениями поставок американского оружия на фоне продолжающихся конфликтов в секторе Газа и военных действий против Ирана. Ранее США неоднократно предоставляли Израилю военную помощь, включая истребители F-35 и другие системы вооружений, а также обсуждали выделение миллиардов долларов на военные нужды. Однако, например, в 2024 году Апелляционный суд в Гааге потребовал от Нидерландов прекратить экспорт деталей для F-35 в Тель-Авив из-за риска их использования в нарушение международного гуманитарного права.
Израиль уже сталкивался с ограничениями в своих военных операциях, например, необходимостью учитывать присутствие российских ВКС в Сирии для свободы действий ВВС Израиля, а также возможными поставками Россией вооружений противникам Израиля. В то же время, Израиль продолжает предпринимать удары по объектам в регионе, включая Иран и Ливан, используя при этом беспилотники, что подчеркивает его активное применение данной технологии в военных целях. Примерами таких действий являются удары по исследовательским центрам и заводам ПВО Ирана, а также по объектам «Хезболлы» в Ливане.