В Ростовской области за ночь сбили больше 40 БПЛА

Силы ПВО сбили более 40 беспилотников в Таганроге и восьми районах области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Речь идет о Кашарском, Миллеровском, Красносулинском, Шолоховском, Чертковском, Азовском, Аксайском, Тарасовском районах.

По информации главы региона, из-за падения обломков в Неклиновском районе в селе Русская-Слободка поврежден дом. В здании выбило два окна. Пострадавших нет, написал губернатор в Telegram. Беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется, добавил господин Слюсарь.