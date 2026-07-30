Во Львове прогремели взрывы

Львов подвергся обстрелу, сообщил мэр города Андрей Садовой. По его словам, при ударах в нескольких жилых домах произошли пожары, пострадали шесть человек.

«Горят жилые дома на улицах Патона и Выговского. Продолжается спасательная операция»,— написал мэр в Telegram-канале.

Также сегодня ночью, по сообщению местных властей, был обстрелян пригород Кривого Рога. Из-за ударов есть погибшие и раненые, заявил глава городского совета обороны Александр Вилкул.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица Украины была обстреляна баллистическими ракетами. Минобороны России сегодня ночью не сообщало об ударах по этим городам.