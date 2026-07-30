Конфискованный новосибирский БЦ «Триумф» отдали в управление НИИТО

Территориальное управление Росимущества в Новосибирской области передало в оперативное управление ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии (НИИТО) им. Я. Л. Цивьяна» Минздрава России здание бизнес-центра «Триумф», расположенное в центральной части Новосибирска. Об этом говорится в сообщении Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Бизнес-центр «Триумф», который ранее принадлежал структурам Михаила Абызова (экс-министр по делам «Открытого правительства» РФ, бывший владелец новосибирской компании «СИБЭКО»), был обращен в доход государства на основании приговора Преображенского районного суда Москвы по уголовному делу. 13-этажное здание (плюс два этажа парковки) площадью около 12 тыс. кв. м построено в 2018 году по адресу: ул. Якушева, 16а. Сейчас в БЦ «Триумф» расположен офис компании «Россети Новосибирск».

Дополнительные площади потребовались НИИТО для расширения возможности оказания помощи населению по направлениям: травматология и ортопедия, нейрохирургия, медицинская реабилитация, подготовка медицинских кадров и участие института в оказании медицинской помощи военнослужащим — участникам СВО, пояснили в Росимуществе.

Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Я.Л. Цивьяна был основан 9 апреля 1946 года как центр хирургической реабилитации раненых и пострадавших во время Великой Отечественной войны. Ныне это ведущий отраслевой научный центр страны в области лечения опорно-двигательного аппарата, центральной и периферической нервной системы. Как писал «Ъ-Сибирь», в июле 2026 года НИИТО им. Я. Л. Цивьяна получил статус национального медицинского исследовательского центра.

Михаил Кичанов