Новосибирскому НИИТО присвоен статус НМИЦ

Новосибирский НИИТО им. Я. Л. Цивьяна получил статус национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ). Об этом сообщает пресс-служба института.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Специалисты НМИЦ проводят научные исследования, разрабатывают и внедряют новые методы диагностики и лечения, формируют клинические рекомендации. Статус НМИЦ присваивается ведущим федеральным институтам. В институте отметили, что одним из важнейших аспектов работы является курация и оказание медпомощи жителям разных регионов страны.

Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Я.Л. Цивьяна был основан 9 апреля 1946 года. В начале своей деятельности НИИТО занимался практическими вопросами хирургической реабилитации раненых и пострадавших во время войны.

Впоследствии институт стал использоваться в качестве учебной базы для кафедры ортопедии и травматологии Новосибирского медицинского института. В 1950 году при НИИТО создается нейрохирургическая клиника, в которую поступают пациенты из разных областей Сибири. В октябре 2019 года директором учреждения назначен Андрей Корыткин.

Александра Стрелкова