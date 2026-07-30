Wildberries изменил логистические цепочки после удара БПЛА по складу в Пензе

Руководство маркетплейса Wildberries перестроило свои логистические цепочки после ночного удара беспилотников по складу в Пензе. Об этом сообщила пресс-служба компании RWB.

Прием поставок и отгрузка заказов начали осуществлять на других объектах компании, добавила пресс-служба.

Как сообщал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, при ударе по складу пострадал один человек. На объекте произошел пожар — масштабы возгорания не уточнялись. Из здания эвакуировали 200 человек.