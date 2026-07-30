Wildberries изменил логистические цепочки после удара БПЛА по складу в Пензе
Руководство маркетплейса Wildberries перестроило свои логистические цепочки после ночного удара беспилотников по складу в Пензе. Об этом сообщила пресс-служба компании RWB.
Прием поставок и отгрузка заказов начали осуществлять на других объектах компании, добавила пресс-служба.
Как сообщал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, при ударе по складу пострадал один человек. На объекте произошел пожар — масштабы возгорания не уточнялись. Из здания эвакуировали 200 человек.
Атаки БПЛА на логистические объекты Wildberries стали регулярными с 18 июля 2026 года и затронули до 14,3% всей логистической инфраструктуры маркетплейса, что составляет 802 тыс. кв. м складских площадей. Удары пришлись на комплексы в Подмосковье (Коледино, Электросталь, Ногинск), Тамбовской области (Котовск), Краснодаре, Невинномысске (Ставропольский край), Рязани, Ленинградской области (Шушары, Уткина Заводь, Новосаратовка), Екатеринбурге и Удмуртии (Сарапул, Ижевск). Некоторые из них, в том числе в Электростали и Котовске, были атакованы под прикрытием ВСУ. Ущерб от этих атак оценивается в десятки миллиардов рублей, а Wildberries теряет до 8% своих логистических площадей.
В ответ на эти события Wildberries оперативно перестраивает бизнес-процессы и логистические цепочки, а также ищет новые складские площади, в том числе в Казахстане, для обеспечения безопасности товаров. Компания заявила о снятии с продажи товаров, хранившихся на пострадавших складах, и выплатила компенсации семьям погибших и пострадавшим сотрудникам. Однако гендиректор Wildberries Татьяна Ким отметила, что стандартные страховые полисы не покрывают риски от ударов БПЛА и терактов, и призвала страховщиков найти решение для этой проблемы.