Больницы и клиники Британии перестали брать кровь на анализы из-за жары
Британские клиники и медучреждения вынуждены отменять анализы крови из-за летней жары. Причиной стали ограничения на использование кондиционеров, введенные как часть политики достижения нулевого уровня выбросов парниковых газов. Об этом сообщает The Telegraph.
Из-за высоких температур в Англии температура в медучреждениях поднималась выше 25 градусов. При таких условиях портятся как реагенты, так и образцы крови. Из-за этого клиники отменяют приемы и перенаправляют пациентов в другие учреждения. Проблема коснулась клиник в Телфорде, Бенфлите, Ньюмаркете, Портсмуте и других населенных пунктах.
Согласно действующему стандарту NHS Net Zero Building, который разработан, чтобы снизить выбросы, использование кондиционеров рекомендуется сводить к минимуму и отдавать приоритет естественной вентиляции. При этом в Национальной службе здравоохранения Великобритании заявили, что действующие инструкции не запрещают кондиционирование там, где оно необходимо по клиническим показаниям, а персонал делает все возможное, чтобы обеспечить проведение любых неотложных анализов крови в кратчайшие сроки.
В Великобритании аномальная жара становится всё более частым явлением, при этом инфраструктура страны, включая медицинские учреждения, не всегда успевает адаптироваться к таким условиям. Еще в июле 2022 года температура в Великобритании впервые за всё время поднималась до 40 градусов, что привело к введению запретов на использование проточной воды для полива из-за засухи. В июне 2026 года в Лондоне температура составила 34,8°C, превысив предыдущий максимум на два градуса, а Метеорологическая служба Великобритании сообщала, что температура воздуха может превысить 39°C. Несколько лет назад американский медперсонал, переехавший в Лондон, уже отмечал неподготовленность местных к такой жаре, так как многие дома и учреждения не оснащены кондиционерами.
Проблема с нехваткой кондиционеров в Великобритании усугубляется европейской политикой минимизации их использования, что связано с борьбой за углеродную нейтральность. К 2050 году Великобритания, США и многие европейские страны планируют достичь нулевых выбросов. Однако эксперты отмечают, что использование кондиционеров само по себе может способствовать глобальному потеплению из-за значительного нагрева воздуха вне помещений. Власти Франции, например, полагают, что если бы в крупном городе одновременно выключили все кондиционеры, температура воздуха мгновенно упала бы на 2 градуса. Британские власти «постоянно проверяют устойчивость» энергосистемы для готовности к возможным блэкаутам, при этом часть проблем связывают с политикой достижения нулевых выбросов.