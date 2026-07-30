Составлено ИИ-Ассистентъ

В Великобритании аномальная жара становится всё более частым явлением, при этом инфраструктура страны, включая медицинские учреждения, не всегда успевает адаптироваться к таким условиям. Еще в июле 2022 года температура в Великобритании впервые за всё время поднималась до 40 градусов, что привело к введению запретов на использование проточной воды для полива из-за засухи. В июне 2026 года в Лондоне температура составила 34,8°C, превысив предыдущий максимум на два градуса, а Метеорологическая служба Великобритании сообщала, что температура воздуха может превысить 39°C. Несколько лет назад американский медперсонал, переехавший в Лондон, уже отмечал неподготовленность местных к такой жаре, так как многие дома и учреждения не оснащены кондиционерами.

Проблема с нехваткой кондиционеров в Великобритании усугубляется европейской политикой минимизации их использования, что связано с борьбой за углеродную нейтральность. К 2050 году Великобритания, США и многие европейские страны планируют достичь нулевых выбросов. Однако эксперты отмечают, что использование кондиционеров само по себе может способствовать глобальному потеплению из-за значительного нагрева воздуха вне помещений. Власти Франции, например, полагают, что если бы в крупном городе одновременно выключили все кондиционеры, температура воздуха мгновенно упала бы на 2 градуса. Британские власти «постоянно проверяют устойчивость» энергосистемы для готовности к возможным блэкаутам, при этом часть проблем связывают с политикой достижения нулевых выбросов.