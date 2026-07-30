Константин Шестаков избран мэром Владивостока на второй срок
Дума Владивостока на своем заседании сегодня избрала Константина Шестакова мэром города на второй пятилетний срок. Господин Шестаков входит в состав президиума регионального политсовета «Единой России».
Согласно принятому в июле прошлого года законодательным собранием Приморья краевому закону, главы всех муниципальных образований региона избираются большинством голосов местными представительными органами из числа кандидатов, представленных губернатором. Глава региона Олег Кожемяко предложил на выбор кандидатуры господина Шестакова, выдвинутого «Единой Россией», и депутата Думы Владивостока, члена фракции «Единая Россия» Алеси Корсак, выдвинутой Общественной палатой региона. Кандидатуру Константина Шестакова депутаты представительного органа поддержали единогласно.
Сразу после процедуры голосования Константин Шестаков принял присягу, а губернатор Кожемяко вручил ему удостоверение главы города. «У нас есть мечта, к которой мы идем — город-миллионник, город — финансовый центр Востока России, город — культурный центр, а главное, город, где хочется жить и быть счастливым»»,— заявил мэр.
Господин Шестаков был впервые избран на пост главы Владивостока Думой города 29 июля 2021 года.
Представители других парламентских партий ранее заявили приморским СМИ, что выдвигать кандидатуры на пост мэра столицы Приморья не намерены.
Переизбрание Константина Шестакова мэром Владивостока по новой законодательной схеме, с предложенными губернатором кандидатурами, является продолжением тренда, начатого с 2014 года, когда прямые выборы глав муниципалитетов в Приморье были отменены. Впервые он был избран в 2021 году после отставки своего предшественника Олега Гуменюка. Его отставка произошла после претензий со стороны полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева и губернатора Олега Кожемяко, которые были недовольны качеством работы Гуменюка и состоянием городской инфраструктуры.
Губернатор Олег Кожемяко ранее, в 2018 году, сам выступал за возвращение прямых выборов мэров в Приморье, внося соответствующий законопроект. Однако в марте 2019 года, уже будучи избранным губернатором, исполнительная власть края отозвала этот законопроект, объяснив это дополнительными финансовыми затратами на увеличение числа избирательных кампаний. Таким образом, несмотря на былую позицию губернатора, нынешняя система избрания мэра через представительные органы сохраняется.
История предшественников Константина Шестакова на посту главы Владивостока также накладывает отпечаток на текущую ситуацию: Олег Гуменюк в итоге был осужден за взяточничество и приговорен к 12 годам лишения свободы. Сам Шестаков, после первого избрания, заявлял о планах сделать город комфортнее и даже рассматривал возможность борьбы за проведение Олимпиады 2036 года, чтобы создать дополнительную инфраструктуру. Владивосток также обсуждался как потенциальный первый город-миллионник на Дальнем Востоке на основе объединения с Артемом.