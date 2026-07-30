Константин Шестаков избран мэром Владивостока на второй срок

Дума Владивостока на своем заседании сегодня избрала Константина Шестакова мэром города на второй пятилетний срок. Господин Шестаков входит в состав президиума регионального политсовета «Единой России».

Согласно принятому в июле прошлого года законодательным собранием Приморья краевому закону, главы всех муниципальных образований региона избираются большинством голосов местными представительными органами из числа кандидатов, представленных губернатором. Глава региона Олег Кожемяко предложил на выбор кандидатуры господина Шестакова, выдвинутого «Единой Россией», и депутата Думы Владивостока, члена фракции «Единая Россия» Алеси Корсак, выдвинутой Общественной палатой региона. Кандидатуру Константина Шестакова депутаты представительного органа поддержали единогласно.

Сразу после процедуры голосования Константин Шестаков принял присягу, а губернатор Кожемяко вручил ему удостоверение главы города. «У нас есть мечта, к которой мы идем — город-миллионник, город — финансовый центр Востока России, город — культурный центр, а главное, город, где хочется жить и быть счастливым»»,— заявил мэр.

Господин Шестаков был впервые избран на пост главы Владивостока Думой города 29 июля 2021 года.

Представители других парламентских партий ранее заявили приморским СМИ, что выдвигать кандидатуры на пост мэра столицы Приморья не намерены.

Алексей Чернышев, Владивосток