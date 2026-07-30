Сенат США одобрил проект санкций против России на втором процедурном голосовании

Сенат США завершил второе процедурное голосование по законопроекту Линдси Грэма о новых санкциях против России, сообщила пресс-служба палаты Конгресса в соцсети X. За продвижение закона проголосовали 84 сенатора, против — 12.

После второго процедурного голосования Сенат переходит к обсуждению законопроекта и внесению поправок. Затем законодателям предстоит провести еще одно процедурное голосование (для прекращения прений требуется не менее 60 голосов), после чего документ будет вынесен на финальное голосование верхней палаты, где для принятия достаточно простого большинства.

После окончательного одобрения в Сенате документ отправят в Палату представителей. Там законопроект рассмотрят уже после возвращения с каникул — в сентябре.

Законопроект дает право президенту США вводить пошлины размером 100% на импорт из стран, закупающих у России нефть, уран и природный газ, а также в случае, если они помогают обходить санкции. Президент также получает право ввести тариф до 500% на импорт из РФ.

Кроме того, документ продлевает действие закона о санкциях против Ирана до 2031 года и предусматривает вторичные санкции для компаний не из США, которые ведут бизнес с Ираном.