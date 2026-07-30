15 человек погибли при нападении боевиков на КПП в Пакистане

Минимум 15 человек погибли при нападении на КПП на севере Пакистана. Среди них семеро полицейских и восемь предполагаемых боевиков, передает AFP.

Нападение произошло 29 июля в округе Хангу приграничной провинции Хайбер-Пахтунхва. Начальник окружной полиции Тарик Хабиб заявил телеканалу Geo News, что еще 22 полицейских были ранены. Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна из группировок.

Это второе крупное нападение в регионе за последние дни, отмечает AFP. В прошлую пятницу боевики протаранили автомобилем со взрывчаткой КПП в округе Танк. Тогда погибли 15 человек, 12 нападавших были ликвидированы.

Ситуация в провинции Хайбер-Пахтунхва остается напряженной из-за активности группировки «Техрик-е Талибан Пакистан». Исламабад связывает рост числа атак с деятельностью боевиков из Афганистана, но Кабул эти обвинения отвергает.