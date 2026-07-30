15 человек погибли при нападении боевиков на КПП в Пакистане
Минимум 15 человек погибли при нападении на КПП на севере Пакистана. Среди них семеро полицейских и восемь предполагаемых боевиков, передает AFP.
Нападение произошло 29 июля в округе Хангу приграничной провинции Хайбер-Пахтунхва. Начальник окружной полиции Тарик Хабиб заявил телеканалу Geo News, что еще 22 полицейских были ранены. Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна из группировок.
Это второе крупное нападение в регионе за последние дни, отмечает AFP. В прошлую пятницу боевики протаранили автомобилем со взрывчаткой КПП в округе Танк. Тогда погибли 15 человек, 12 нападавших были ликвидированы.
Ситуация в провинции Хайбер-Пахтунхва остается напряженной из-за активности группировки «Техрик-е Талибан Пакистан». Исламабад связывает рост числа атак с деятельностью боевиков из Афганистана, но Кабул эти обвинения отвергает.
Ситуация с безопасностью в Пакистане усугубляется из-за постоянных обвинений со стороны Исламабада в адрес движения «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) в Афганистане. Пакистан утверждает, что талибы укрывают боевиков различных террористических организаций, которые затем совершают атаки на пакистанской территории. В 2023 году, по оценкам Исламабада, только в провинции Хайбер-Пахтунхва произошло более 1050 терактов. В ответ Афганистан обвиняет Пакистан в авиаударах по своей территории и гибели мирных жителей, включая женщин и детей. Столкновения на границе между двумя странами также приводят к жертвам среди военнослужащих и мирного населения.
Значительную часть этих атак приписывают группировке «Техрик-е Талибан Пакистан» (ТТП), которая, по оценкам, насчитывает до 50 тысяч боевиков. ТТП ставит своей целью установление в Пакистане «исламской системы» правления и с 2011 года находится под санкциями ООН за связи с «Аль-Каидой» (запрещенная в РФ террористическая организация). На фоне этой активности Пакистан проводит встречи с противниками талибов в разных странах, а также инициировал кампанию по депортации афганских мигрантов без документов, связывая их с возможным содействием терроризму.