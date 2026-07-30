Тело пропавшей женщины нашли в лесополосе в Подмосковье

Тело 39-летней женщины обнаружили в лесополосе в подмосковном Одинцово, сообщает СКР по Московской области. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК).

Женщину искали родственники — они обратились в СКР с заявлением о безвестном исчезновении, отметили в ведомстве. Следователи провели допросы, назначили судебно-медицинскую и молекулярно-генетическую экспертизы.

По информации «Комсомольской правды», погибшую зовут Наталья Божук. Судя по состоянию тела, она погибла еще в день исчезновения — 17 или 18 июля, пишет газета. По данным РЕН ТВ, тело было спрятано в сумку.