Курс доллара. Прогноз на 30–31 июля

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Давление на рубль оказывает рост спроса на импорт Рубль несколько сдал позиции, на что повлияло как завершение налогового периода, так и рост геополитической напряженности. Рост предложения в рамках продажи экспортерами валютной выручки для уплаты налогов завершился, поэтому ослабление рубля естественно. Тем временем в среду мы увидели рост мировых цен на черное золото на фоне нового витка эскалации между Ираном и США, что в определенной перспективе может оказать поддержку курсу национальной валюты, если тренд не переломится. Дополнительное давление на рубль оказывает рост спроса на импорт, который подпитывается в том числе за счет роста кредитования как физических, так и юридических лиц.

Илья Федоров,

главный экономист Рубль будет плавно дрейфовать в коридоре 77–79 руб./$ Налоги выплатили, и курс не удержался в коридоре 76–78 руб./$. Сейчас рубль торгуется вплотную к 80 руб. за доллар. В июле—августе традиционно высокий спрос на иностранную валюту со стороны выезжающих за рубеж. Банк России опубликует данные по спросу и предложению валюты за июль в середине августа. Но пока складывается впечатление, что экспортная выручка по ненефтегазовому экспорту присаживается, а спрос на валюту немного подрастает. Ожидаем, что рубль будет плавно дрейфовать в коридоре 77–79 руб./$ до момента выхода Минфина с продажами валюты в начале августа.

Наталья Ващелюк,

старший аналитик Ослаблению рубля могут способствовать меры по восстановлению баланса на топливном рынке Июльский налоговый период завершился, что, вероятно, стало фактором локального ослабления рубля. Формирование устойчивого тренда возможно, если геополитическая напряженность на Ближнем Востоке и цены на нефть будут снижаться. Ослаблению рубля также могут способствовать меры по восстановлению баланса на топливном рынке. До конца недели курс доллара может находиться в интервале 78–81 руб./$, юаня — 11,5–12 руб./CNY.