Курс доллара. Прогноз на 30–31 июля
Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль
Курс доллара впервые за четыре месяца поднялся выше уровня 80 руб./$. В ходе торгов среды внебиржевой курс американской валюты достигал отметки 80,22 руб./$, максимума с 4 апреля. Даже с учетом последующей коррекции и отката курса к отметке 79,86 руб./$ с начала недели он вырос на 2,23 руб. «Медвежья» игра велась на фоне обвала цен на нефть, а также завершения налогового периода, что привело к уменьшению предложения иностранной валюты.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|Газпромбанк
|78.00-79.50
|ПСБ
|75.00-80.00
|Банк Зенит
|79.00
|УК Первая
|77.00-80.00
|Банк Русский Стандарт
|77.00-79.00
|«БКС Мир инвестиций»
|76.00-78.00
|«Цифра банк»
|76.00-79.00
|Консенсус-прогноз *
|78.04
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Давление на рубль оказывает рост спроса на импорт
Рубль несколько сдал позиции, на что повлияло как завершение налогового периода, так и рост геополитической напряженности. Рост предложения в рамках продажи экспортерами валютной выручки для уплаты налогов завершился, поэтому ослабление рубля естественно. Тем временем в среду мы увидели рост мировых цен на черное золото на фоне нового витка эскалации между Ираном и США, что в определенной перспективе может оказать поддержку курсу национальной валюты, если тренд не переломится. Дополнительное давление на рубль оказывает рост спроса на импорт, который подпитывается в том числе за счет роста кредитования как физических, так и юридических лиц.
Рубль будет плавно дрейфовать в коридоре 77–79 руб./$
Налоги выплатили, и курс не удержался в коридоре 76–78 руб./$. Сейчас рубль торгуется вплотную к 80 руб. за доллар. В июле—августе традиционно высокий спрос на иностранную валюту со стороны выезжающих за рубеж. Банк России опубликует данные по спросу и предложению валюты за июль в середине августа. Но пока складывается впечатление, что экспортная выручка по ненефтегазовому экспорту присаживается, а спрос на валюту немного подрастает. Ожидаем, что рубль будет плавно дрейфовать в коридоре 77–79 руб./$ до момента выхода Минфина с продажами валюты в начале августа.
Ослаблению рубля могут способствовать меры по восстановлению баланса на топливном рынке
Июльский налоговый период завершился, что, вероятно, стало фактором локального ослабления рубля. Формирование устойчивого тренда возможно, если геополитическая напряженность на Ближнем Востоке и цены на нефть будут снижаться. Ослаблению рубля также могут способствовать меры по восстановлению баланса на топливном рынке. До конца недели курс доллара может находиться в интервале 78–81 руб./$, юаня — 11,5–12 руб./CNY.
Существенным фактором поддержки остается высокий размер ключевой ставки
Рубль возобновил негативную динамику на фоне завершения налогового периода, который не смог оказать российской валюте полноценной поддержки. В фокусе процесс согласования нового пакета санкций в США, который будет направлен против потребителей энергоносителей из РФ, что может потребовать дополнительного времени для очередной адаптации экспорта. Вместе с отсутствием каких-либо подвижек в геополитической повестке, а также снижением мировых цен на нефть это может означать усиление давления на рубль. Существенным фактором поддержки остается высокий размер ключевой ставки и смещение ожиданий в пользу ее более плавного снижения в ближайший год.