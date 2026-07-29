В парламент Турции внесут проект о разоружении Рабочей партии Курдистана
Законопроект о разоружении признанной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана (РПК) в ближайшие дни будет направлен в парламент страны. Об этом заявил турецкий президент Тайип Эрдоган в обращении к нации после заседания кабинета министров.
«При поддержке политических партий мы доведем до конца процесс создания Турции, свободной от терроризма. Когда этот процесс завершится, наша страна избавится от тяжелого экономического бремени, от этого выиграют все 86 млн ее жителей», — сказал господин Эрдоган после заседания (цитата по ТАСС). Президент добавил, что потери Турции от терроризма в год превышают $50 млрд.
Курды — крупный ираноязычный народ Ближнего Востока, не имеющий собственного независимого государства. В 1978 году курдские студенты-марксисты во главе с Абдуллой Оджаланом основали Рабочую партию Курдистана. Она боролась с турецкими властями за автономию своего народа в Турции. В мае 2025 года на съезде РПК было принято решение о самороспуске и прекращении почти 50-летнего вооруженного противостояния с турецкими властями. В феврале 2025 года господин Оджалан призвал все структуры организации сложить оружие и завершить конфликт с Анкарой.
Решение Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной террористической в Турции, о самороспуске и прекращении вооруженного противостояния было принято на съезде в мае 2025 года. Стоит отметить, что лидер РПК Абдулла Оджалан, отбывающий пожизненное заключение, призывал соратников сложить оружие и распустить организацию в феврале 2025 года.
Процесс разоружения РПК, по словам официальных лиц Турции, свидетельствует о прогрессе на пути к «Турции без терроризма». Однако представители Союза общин Курдистана, зонтичной организации, связанной с РПК, отмечали, что это не полное сложение оружия, а уничтожение его части и «возвращение на базы, готовясь к демократической интеграции». Они подчеркивали, что дальнейшие шаги зависят от политической воли Турции и ее готовности к «законодательным и конституционным изменениям».
Эта инициатива по нормализации отношений между Анкарой и РПК рассматривается как часть планов правящей турецкой элиты по укреплению президентской власти, в частности, для возможного переизбрания Реджепа Тайипа Эрдогана на третий срок. Поддержка прокурдской Партии народного равенства и демократии (DEM) могла бы пригодиться господину Эрдогану на этом пути. До этого, в марте 2013 года, Абдулла Оджалан уже призывал членов РПК сложить оружие, но этот мирный процесс был сорван в 2015 году после нападения на турецких полицейских.
Несмотря на заявления о разоружении, турецкие власти продолжали рассматривать присутствие РПК в граничащих с Турцией районах как основную причину для военных операций в Сирии и Ираке. В октябре 2025 года парламент Турции продлил военный мандат на эти миссии еще на три года, что вызвало критику со стороны оппозиции, считающей это противоречащим мирному процессу с РПК.