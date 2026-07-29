В парламент Турции внесут проект о разоружении Рабочей партии Курдистана

Законопроект о разоружении признанной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана (РПК) в ближайшие дни будет направлен в парламент страны. Об этом заявил турецкий президент Тайип Эрдоган в обращении к нации после заседания кабинета министров.

«При поддержке политических партий мы доведем до конца процесс создания Турции, свободной от терроризма. Когда этот процесс завершится, наша страна избавится от тяжелого экономического бремени, от этого выиграют все 86 млн ее жителей», — сказал господин Эрдоган после заседания (цитата по ТАСС). Президент добавил, что потери Турции от терроризма в год превышают $50 млрд.

Курды — крупный ираноязычный народ Ближнего Востока, не имеющий собственного независимого государства. В 1978 году курдские студенты-марксисты во главе с Абдуллой Оджаланом основали Рабочую партию Курдистана. Она боролась с турецкими властями за автономию своего народа в Турции. В мае 2025 года на съезде РПК было принято решение о самороспуске и прекращении почти 50-летнего вооруженного противостояния с турецкими властями. В феврале 2025 года господин Оджалан призвал все структуры организации сложить оружие и завершить конфликт с Анкарой.