Островной взыскатель

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа разрешил взыскать с российского нефтедобывающего предприятия более 64 млн руб. в пользу иностранной компании по решению Международного коммерческого арбитражного суда (МКАС) при Торгово-промышленной палате РФ. Довод должника о том, что выплаты истцу, связанному с недружественными Британскими Виргинскими островами, нарушают публичный порядок и действующие контрсанкционные ограничения, суд отклонил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Спор возник из договора от ноября 2020 года между ООО «НП "Чепаковское"» и панамской Schlumberger Logelco Inc. на сопровождение бурения в Ставропольском крае. В мае 2022 года оборудование заклинило в скважине, и инструмент пришлось там оставить. По условиям соглашения российский заказчик должен был компенсировать Schlumberger Logelco стоимость приобретения аналогичного нового оборудования. В августе 2022 года стороны урегулировали взаимные претензии — «Чепаковское» согласилось возместить стоимость утраченного инструмента, но затем перевело на счет контрагента лишь часть суммы. Позднее между сторонами возникли также разногласия по оплате поставленных химических реагентов, вывода персонала и техники. В итоге иностранная компания обратилась в МКАС, и в декабре 2025 года тот частично удовлетворил ее требования, взыскав с «Чепаковского» более 64 млн руб.

Поскольку ответчик добровольно не выплатил средства, в декабре 2025 года Schlumberger Logelco обратилась в Арбитражный суд Ставропольского края за исполнительным листом, и уже в мае 2026-го суд удовлетворил заявление. «Чепаковское» обжаловало определение, заявив, что спор не подлежал третейскому разбирательству, а исполнение решения в пользу иностранной компании противоречит публичному порядку РФ. Дело дошло до кассации, которая в конце июля 2026 года указала, что госсуд при выдаче исполнительного листа не вправе пересматривать выводы третейского суда по существу, его полномочия ограничены проверкой оснований для отказа: действительности арбитражного соглашения, соблюдения процедуры и возможного нарушения публичного порядка.

Как следует из постановления, владельцами акций Schlumberger Logelco являются компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, в недружественной РФ юрисдикции. Однако связь контрагента с такой юрисдикцией не освобождает российского контрагента от исполнения обязательств.

Дополнительно суд установил, что спорные отношения не подпадают под специальный порядок исполнения по указам президента РФ 2022 года, а истец не включен в перечень лиц, к которым применяются специальные экономические меры. Кроме того, у компании есть счет в российском банке, куда можно перевести взысканные средства без нарушения закона. При таких обстоятельствах кассация не усмотрела признаков, необходимых для применения оговорки о публичном порядке. Жалоба «Чепаковского» была оставлена без удовлетворения.

“Ъ” направил запросы обеим компаниям.

Недружественность не порок

Как отмечает управляющий партнер АБ «Гребельский и партнеры» Александр Гребельский, суд обоснованно указал, что регистрация взыскателя в недружественной юрисдикции не основание для отказа в выдаче исполнительного листа. Такой подход соответствует сложившейся практике, отмечает партнер Denuo Андрей Панов. По его наблюдениям, арбитражные суды в последние годы последовательно выдают исполнительные листы в пользу иностранных компаний из недружественных юрисдикций, если сделка не попадает в закрытый перечень ограничений, а сам взыскатель не является субъектом персональных санкций по указу президента РФ №252 от 2022 года. Это подтверждает и недавний тематический обзор Верховного суда РФ о специальных экономических мерах: ссылки на недружественность недостаточно — необходимо установить конкретное нарушение установленного порядка, объясняет господин Гребельский.

Глава регуляторной практики Asari Legal Нато Цхакая указывает, что российские контрсанкционные меры регулируют лишь порядок исполнения обязательства, но не прекращают само обязательство. При этом ограничения носят исключительный характер и делятся на три группы. Во-первых, это сделки с отдельными видами активов, включая ценные бумаги, недвижимость, займы и доли в ООО (указы №81, 618, 322). Во-вторых, специальные правила касаются исполнения отдельных денежных обязательств, таких как кредиты, займы, дивиденды и купоны, через счета типа «С» (указ №95). В-третьих, самостоятельный режим установлен в отношении лиц, включенных в специальный перечень правительства РФ (указ №252).

Счет засчитан

Особое внимание эксперты уделили фактору наличия у взыскателя счета в российской кредитной организации. По мнению господина Панова, даже если бы счета в России не было, это вряд ли бы стало препятствием для выдачи исполнительного листа, поскольку такого основания в законе просто нет, однако на стадии исполнительного производства сложности возникнуть могли. Но на практике отсутствие российского счета у взыскателя иногда расценивают как основание для отказа в выдаче листа со ссылкой на публичный порядок, предупреждает соруководитель практики разрешения споров Asari Legal Дмитрий Кайсин, признавая спорность такого подхода. Господин Кайсин добавляет, что к признанию решений иностранных третейских судов по аналогичным спорам российские суды, как правило, относятся значительно строже.

Варвара Кеня