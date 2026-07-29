В Московской области объявили режим беспилотной опасности

Угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов объявили в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба РСЧС по региону в своем Telegram-канале.

«Беспилотная опасность объявлена на территории Московской области. Оставайтесь дома и не подходите к окнам или пройдите в укрытие. Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге»,— подчеркнули в ведомстве.

Как уточнили в РСЧС, возможны перебои мобильного интернета. В пресс-службе призвали жителей и гостей региона быть бдительными и осторожными. До этого режим беспилотной опасности в Подмосковье объявляли рано утром 29 июля.