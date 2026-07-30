Бывший гендиректор «Башспирта» попросил разъяснить решение суда

Как стало известно «Ъ-Уфа», экс-генеральный директор «Башспирта» Рауф Нугуманов направил в Кировский райсуд Уфы заявление, в котором попросил разъяснить ему суть решения суда.

В январе этого года суд удовлетворил иск АО «Башспирт» о взыскании с господина Нугуманова 237,5 млн руб. В эту сумму компания оценила ущерб, причиненный преступлением. Верховный суд Башкирии согласился с выводами нижестоящей инстанции.

Решению суда по гражданскому иску предшествовал приговор того же райсуда в отношении Рауфа Нугуманова. В марте 2025 года он признал господина Нугуманова виновным в причинении ущерба компании путем обмана или злоупотребления доверием (п. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ) и приговорил к пяти годам условно. Тогда суд пришел к выводу, что подсудимый, руководя «Башспиртом», заключал невыгодные договоры аренды, которые нанесли предприятию финансовый ущерб. В частности, по мнению суда, компания по завышенной цене арендовала под флагманский магазин дом купцов Бушмариных на улице Ленина и историческое здание на улице Пушкина под ресторан.

В июле Верховный суд Башкирии сократил срок наказания на три месяца, а в конце декабря Шестой кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор и вернул уголовное дело в прокуратуру. Недавно СКР завершил повторное расследование дела, в ближайшее время оно должно поступить в суд.

В заявлении о разъяснении судебного акта Рауф Нугуманов отметил, что «его формулировки не позволяют однозначно установить состав взысканной суммы ущерба, периоды ее формирования и конкретные обязательства, отнесенные судом к числу убытков».

В частности, ему непонятен вывод суда, о том, что часть спорных оплат — на 47 млн руб. — была произведена после его увольнения с должности руководителя «Башспирта», но ответственность по ним была возложена на него.

Также господин Нугуманов обратил внимание на решение арбитражного суда Башкирии, который установил законность договора аренды здания на Пушкина.

Суд намерен рассмотреть заявление без проведения судебного заседания и вызова сторон 6 августа, следует из карточки дела на сайте Кировского райсуда.

Олег Вахитов