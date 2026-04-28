Суд оценил творчество «Пушкина»

Стали известны подробности решения арбитражного суда Башкирии по спору между республиканской прокуратурой, АО «Башспирт» (принадлежит республике) и владельцем здания на улице Пушкина, в котором госкомпания планировала открыть ресторан. ООО «Образовательный центр "Пушкин"», которое сдало здание в аренду «Башспирту» в 2020 году, взыскивало с компании задолженность в размере более 45 млн руб. Прокуратура республики во встречном иске просила признать договор аренды ничтожным и обязать «Пушкин» вернуть 235,6 млн руб. По ее мнению, стоимость аренды была завышенной. Суд пришел к выводу, что стороны согласовали стоимость аренды, поэтому претензии спустя несколько лет беспочвенны.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Арбитражный суд Башкирии опубликовал мотивировочную часть решения по спору между прокуратурой республики, АО «Башспирт» и ООО «Образовательный центр "Пушкин"».

«Пушкин» просил взыскать с «Башспирта» 45,1 млн руб. задолженности и неустойку за аренду исторического здания на улице Пушкина в Уфе с 1 июня 2024-го по февраль этого года.

Республиканская прокуратура во встречном иске пыталась признать недействительными договор аренды и дополнительные соглашения к нему, а также обязать «Пушкин» выплатить в доход бюджета России 235,6 млн руб.

Как ранее сообщал «Ъ», в 2020 году «Башспирт», генеральным директором которого был Рауф Нугуманов, на десять лет арендовал у «Пушкина» здание площадью 947 кв. м для открытия ресторана для приема членов разнообразных делегаций и гостей республики.

Размер ежемесячной арендной платы составил 1,6 млн руб. (1,7 тыс. руб. за кв. м), с 1 марта 2022 года — 1,73 млн руб., а с ноября 2024 года — 1,82 млн руб.

Представитель «Башспирта» в суде заявлял, что сделка по аренде здания была совершена без торгов и «повлекла причинение ответчику значительного материального ущерба». По его мнению, ставка арендной платы была выше рыночной.

Аналогичные доводы привел представитель прокуратуры Башкирии, следует из материалов дела. Он также сослался на приговор Кировского райсуда Уфы, который в марте 2025 года признал бывшего директора «Башспирта» Рауфа Нугуманова, экс-директора торгового дома «Башспирт» Алексея Компанченко и предпринимателя Артура Хазигалеева виновными в причинении ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (п. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ). Подсудимые были приговорены к различным срокам наказания (господа Нугуманов и Хазигалеев — условно). Тогда суды согласились со следствием, что рыночная стоимость аренды здания не могла превышать около 750 руб. за кв. м. Позднее Шестой кассационный суд общей юрисдикции отменил приговоры и вернул дело на дополнительное расследование, которое пока не завершено.

Позднее к числу обвиняемых по уголовному делу добавились нынешний генеральный директор «Башспирта» Раиф Абдрахимов, который, по мнению следствия, не расторг кабальный договор аренды. Недавно ему заменили арест на запрет определенных действий.

«Пушкин» в своем отзыве отмечал, что уголовное дело в отношение руководителей «Башспирта» не влияет на арендные отношения компании.

Арбитражный суд Башкирии признал, что приговор райсуда по уголовному делу отменен, поэтому не имеет процессуального значения для спора. При этом, суд обратил внимание, что в отмененном приговоре говорилось о том, что директор «Пушкина» Александр Дегтев не был осведомлен «о преступных намерениях Нугуманова Р.С.».

В рамках арбитражного дела была проведена судебная экспертиза, по результатам которой рыночная стоимость аренды кв. м в здании на Пушкина в январе 2020 года составляла 1,74 тыс. руб., а к январю 2025 года выросла до 2,7 тыс. руб. Суд отметил, что ее результаты «правового значения для рассмотрения настоящего спора не имеют»: «В силу принципа свободы договора стороны вправе самостоятельно определять его условия».

Также суд учел протокол допроса Рауфа Нугуманова по уголовному делу и довод «Пушкина» о том, что «еще до заключения договора аренды названное здание было выбрано Главой Республики Башкортостан».

Таким образом, суд признал за «Башспиртом» задолженность по аренде здания, а требования прокуратуры отклонил.

14 апреля, в день оглашения резолютивной части решения арбитражного суда, был задержан директор и владелец «Пушкина» Александр Дегтев. Его обвиняют в присвоении или растрате (ст. 160 УК РФ) денег «Башспирта». По ходатайству следствия, он был арестован до 17 мая. Вину господин Дегтев не признает.

Булат Баширов