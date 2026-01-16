Суд обязал экс-гендиректора «Башспирта» Рауфа Нугуманова выплатить 237,5 млн рублей

Кировский райсуд Уфы сегодня удовлетворил иск АО «Башспирт» о взыскании с бывшего генерального директора компании Рауфа Нугуманова 237,5 млн руб. В эту сумму компания оценила ущерб, причиненный преступлением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рауф Нугуманов

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Рауф Нугуманов

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Также сегодня Кировский райсуд Уфы обязал бывшего директора торгового дома «Башспирт» Александра Компанченко, Рауфа Нугуманова и предпринимателя Артура Хазигалеева выплатить торговому дому около 56 млн руб.

В марте 2025 года Кировский райсуд Уфы признал господ Нугуманова, Компанченко и Хазигалеева виновными в причинении ущерба компании путем обмана или злоупотребления доверием (п. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ). Рауф Нугуманов и Артур Хазигалеев были приговорены к пяти и четырем годам условно соответственно с испытательным сроком на три и два года. Александр Компанченко — к 4,5 года колонии-поселения.

В июле Верховный суд Башкирии сократил срок наказания для господ Хазигалеева и Нугуманова на три месяца, а приговор Александру Компанченко был оставлен без изменений.

В конце декабря Шестой кассационный суд общей юрисдикции удовлетворил ходатайство гособвинения, отменил приговоры и вернул уголовное дело в прокуратуру.

Олег Вахитов