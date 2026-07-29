Бывшая глава аппарата СР зарегистрирована кандидатом в Госдуму от «Новых людей»

Экс-глава центрального аппарата «Справедливой России» (СР) Анастасия Павлюченкова зарегистрирована в качестве кандидата в Госдуму от партии «Новые люди» по Ленинградскому одномандатному округу Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анастасия Павлюченкова

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Анастасия Павлюченкова

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

«Системе нужна инъекция молодой энергии»,— объяснила свое решение выдвинуться госпожа Павлюченкова. Противостоять ей среди прочих будут многолетний депутат от этого округа, председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская (СР) и участник СВО, выпускник «Школы мэров» Эльдар Шарипов («Единая Россия»). По информации “Ъ”, в «Единой России» всерьез рассчитывают на победу своего кандидата.

Анастасия Павлюченкова возглавляла центральный аппарат СР с октября 2025 года, а параллельно руководила партийной молодежкой и координировала работу партийных наблюдателей. В 2023 году она стала лауреатом национальной премии «Дигория» для молодых экспертов в общественно-политической сфере. Выход госпожи Павлюченковой из партии вызвал большой резонанс в профессиональном сообществе, а опрошенные “Ъ” эксперты называли ее уход большой потерей для справороссов.

Григорий Лейба