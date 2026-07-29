Бывшая глава аппарата СР зарегистрирована кандидатом в Госдуму от «Новых людей»
Экс-глава центрального аппарата «Справедливой России» (СР) Анастасия Павлюченкова зарегистрирована в качестве кандидата в Госдуму от партии «Новые люди» по Ленинградскому одномандатному округу Москвы.
Анастасия Павлюченкова
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ
«Системе нужна инъекция молодой энергии»,— объяснила свое решение выдвинуться госпожа Павлюченкова. Противостоять ей среди прочих будут многолетний депутат от этого округа, председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская (СР) и участник СВО, выпускник «Школы мэров» Эльдар Шарипов («Единая Россия»). По информации “Ъ”, в «Единой России» всерьез рассчитывают на победу своего кандидата.
Анастасия Павлюченкова возглавляла центральный аппарат СР с октября 2025 года, а параллельно руководила партийной молодежкой и координировала работу партийных наблюдателей. В 2023 году она стала лауреатом национальной премии «Дигория» для молодых экспертов в общественно-политической сфере. Выход госпожи Павлюченковой из партии вызвал большой резонанс в профессиональном сообществе, а опрошенные “Ъ” эксперты называли ее уход большой потерей для справороссов.
Участие Анастасии Павлюченковой в предстоящих выборах в Госдуму от партии «Новые люди» является частью более широкой кампании, в которой «Новые люди» активно участвуют, выдвигая кандидатов по одномандатным округам и в свои партийные списки. В целом, партия стремится удвоить свое представительство в Госдуме по итогам выборов-2026, тогда как на выборах 2021 она набрала 5,32% голосов, сформировав фракцию из 13 депутатов. Партия «Новые люди» стремится позиционировать себя как политическая сила, открытая для новых лиц, в том числе и тех, кто ранее был связан с другими партиями. Участие в выборах экс-главы аппарата «Справедливой России» Анастасии Павлюченковой на фоне того, что «Справедливая Россия» на своем съезде выдвинула лишь часть действующих депутатов — 17 из 27, подчеркивает эту тенденцию. Партия «Новые люди» также активно привлекает медийные фигуры, блогеров и артистов, а также заявляет о программе отбора кандидатов на региональные выборы-2025 из числа тех, кто разделяет ценности «свободы и прогресса». В рамках этой программы партия открыта для работы с людьми, имеющими опыт в других партиях и движениях. Интерес к партии проявляется и в электоральных рейтингах: так, по данным ВЦИОМ на март 2026 года, «Новые люди» вышли на третье место с 9,5% поддержки, опережая КПРФ и «Справедливую Россию» (тогда как на выборах 2021 года, по данным экзит-полов, «Новые люди» находились на грани прохождения в федеральный парламент).