ООН: число нападений на палестинцев на Западном берегу достигло рекордного уровня
Управление верховного комиссара ООН по правам человека (OHCHR) заявило об ухудшении ситуации на Западном берегу реки Иордан — число случаев насилия со стороны израильских поселенцев достигло рекордного уровня. По подсчетам OHCHR, с начала 2026 года до 24 июля там погибло 76 палестинцев и 1 израильтянин, а меньше чем за неделю с этого дня — еще 8 палестинцев и 2 израильтянина.
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OHCHR отмечает, что число нападений на палестинцев со стороны поселенцев непрерывно растет с 2023 года, когда палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. В прошлом году поселенцы совершили более 1,8 тыс. нападений. В первые месяцы 2026-го число таких инцидентов достигло 190 в месяц, а за год в целом их количество может превысить 2 тыс.
Западный берег реки Иордан является спорной территорией, на которую претендуют и Палестина, и Израиль. По оценке OHCHR, усиление насилия там происходит в условиях, когда «израильское правительство продолжает одобрять создание новых поселений». «Поселенцы и израильские силы безопасности часто действовали сообща и нападали на местные общины, атакуя семьи, разрушая и конфискуя имущество, сжигая мечети»,— заявила пресс-секретарь управления Равина Шамдасани.
Западный берег реки Иордан — это палестинская территория, оспариваемая Израилем и находящаяся под контролем Палестинской национальной администрации. Отношения между Израилем и палестинцами на этой территории характеризуются постоянным конфликтом, столкновениями и насилием. При этом действия израильских военных по задержанию палестинцев и строительство еврейских поселений являются одной из причин эскалации. Отдельные представители Израиля, включая министра финансов Бецалеля Смотрича, открыто выступают за заселение Западного берега поселениями и поселенцами, заявляя, что палестинцы должны потерять надежду на создание собственного государства.
Эскалация на Западном берегу реки Иордан наблюдалась и до нынешнего обострения. Например, в 2021 году более 300 палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военными, а в 2022 году почти 100 человек получили ранения при разгоне протеста против строительства поселений. Международное сообщество, включая ООН и США, выражает озабоченность ухудшением ситуации. США считают, что нестабильность на Западном берегу вредит как израильскому, так и палестинскому народам, а также угрожает интересам национальной безопасности Израиля. В 2023 году США ввели визовые ограничения против лиц, причастных к насилию в отношении мирного населения Западного берега.