ООН: число нападений на палестинцев на Западном берегу достигло рекордного уровня

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (OHCHR) заявило об ухудшении ситуации на Западном берегу реки Иордан — число случаев насилия со стороны израильских поселенцев достигло рекордного уровня. По подсчетам OHCHR, с начала 2026 года до 24 июля там погибло 76 палестинцев и 1 израильтянин, а меньше чем за неделю с этого дня — еще 8 палестинцев и 2 израильтянина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mussa Qawasma / Reuters Фото: Mussa Qawasma / Reuters

OHCHR отмечает, что число нападений на палестинцев со стороны поселенцев непрерывно растет с 2023 года, когда палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. В прошлом году поселенцы совершили более 1,8 тыс. нападений. В первые месяцы 2026-го число таких инцидентов достигло 190 в месяц, а за год в целом их количество может превысить 2 тыс.

Западный берег реки Иордан является спорной территорией, на которую претендуют и Палестина, и Израиль. По оценке OHCHR, усиление насилия там происходит в условиях, когда «израильское правительство продолжает одобрять создание новых поселений». «Поселенцы и израильские силы безопасности часто действовали сообща и нападали на местные общины, атакуя семьи, разрушая и конфискуя имущество, сжигая мечети»,— заявила пресс-секретарь управления Равина Шамдасани.

Яна Рождественская