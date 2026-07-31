Для спасения Димы Булгакова не хватает 801 720 руб.

Невролог Научно-исследовательского клинического института педиатрии и детской хирургии имени академика Ю.Е. Вельтищева Елена Белоусова (Москва): «У Димы диагностирован синдром Драве — тяжелая генетически обусловленная эпилепсия. С раннего детства мальчик страдает от тяжелых судорожных приступов. По жизненным показаниям Диме назначен препарат стирипентол, который эффективно помогает уменьшить количество и силу приступов именно при синдроме Драве, поскольку к другим препаратам у мальчика существует резистентность. Данный препарат не зарегистрирован в РФ, но разрешен к ввозу и применению».

Стоимость лекарства на полгода 951 720 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 150 тыс. руб. Не хватает 801 720 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Диму Булгакова, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Димы — Ирины Анатольевны Булгаковой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).