Глава МИД Казахстана обсудил с Рубио ситуацию вокруг КТК
Глава МИД Казахстана Ермек Кошербаев созвонился с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского внешнеполитического ведомства.
Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ
По данным МИДа Казахстана, стороны подробно обсудили ситуацию вокруг Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Они затронули вопросы двусторонней повестки по стратегическому партнерству, а также обсудили подготовку предстоящего визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в США для участия в саммите G20.
КТК соединяет крупнейшие месторождения Казахстана с побережьем Черного моря около Новороссийска, через него проходит около 80% нефтяного экспорта Казахстана. 17, 19 и 20 июля казахстанская сторона сообщала об атаках на терминалы во время погрузки нефти на танкеры. На терминалах сократили нефтедобычу из-за нехватки мощностей для хранения.
В американском Госдепартаменте сообщили, что чиновники обсудили «важность энергетической безопасности, включая надежный и бесперебойный экспорт нефти» через КТК. Господин Рубио поблагодарил власти Казахстана за поддержку мирных инициатив президента США Дональда Трампа.
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) является ключевым маршрутом для экспорта нефти из Казахстана, по которому проходит около 80% всего нефтяного экспорта страны. Казахстан является акционером КТК, владеющим 20,75% доли, в то время как Россия через «Транснефть» владеет 31%.
В течение 2025-2026 годов Казахстан неоднократно сталкивался с проблемами в работе КТК из-за атак беспилотных аппаратов, что приводило к повреждениям инфраструктуры, включая выносные причальные устройства (ВПУ) и нефтеперекачивающие станции (НПС) «Кропоткинская». Эти инциденты вынуждали Казахстан искать альтернативные маршруты для экспорта нефти, поскольку повреждения, например, ВПУ-2 в конце 2025 года, были настолько серьёзными, что причал не подлежал восстановлению. В результате атак прогнозировалось снижение экспорта нефти из Казахстана на 30–40%.
Казахстан официально осуждал атаки на гражданскую инфраструктуру КТК, называя их недопустимыми и угрожающими глобальной энергетической безопасности. Министерство энергетики Казахстана после каждой атаки активизировало планы по перенаправлению экспортных потоков на альтернативные маршруты, чтобы сохранить объемы добычи и минимизировать экономические риски. Однако, по мнению экспертов, ни один из альтернативных вариантов не может полностью компенсировать объемы, транспортируемые через КТК, что делает Казахстан уязвимым перед перебоями в работе консорциума.