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Глава МИД Казахстана обсудил с Рубио ситуацию вокруг КТК

Глава МИД Казахстана Ермек Кошербаев созвонился с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского внешнеполитического ведомства.

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

По данным МИДа Казахстана, стороны подробно обсудили ситуацию вокруг Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Они затронули вопросы двусторонней повестки по стратегическому партнерству, а также обсудили подготовку предстоящего визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в США для участия в саммите G20.

КТК соединяет крупнейшие месторождения Казахстана с побережьем Черного моря около Новороссийска, через него проходит около 80% нефтяного экспорта Казахстана. 17, 19 и 20 июля казахстанская сторона сообщала об атаках на терминалы во время погрузки нефти на танкеры. На терминалах сократили нефтедобычу из-за нехватки мощностей для хранения.

В американском Госдепартаменте сообщили, что чиновники обсудили «важность энергетической безопасности, включая надежный и бесперебойный экспорт нефти» через КТК. Господин Рубио поблагодарил власти Казахстана за поддержку мирных инициатив президента США Дональда Трампа.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) является ключевым маршрутом для экспорта нефти из Казахстана, по которому проходит около 80% всего нефтяного экспорта страны. Казахстан является акционером КТК, владеющим 20,75% доли, в то время как Россия через «Транснефть» владеет 31%.

В течение 2025-2026 годов Казахстан неоднократно сталкивался с проблемами в работе КТК из-за атак беспилотных аппаратов, что приводило к повреждениям инфраструктуры, включая выносные причальные устройства (ВПУ) и нефтеперекачивающие станции (НПС) «Кропоткинская». Эти инциденты вынуждали Казахстан искать альтернативные маршруты для экспорта нефти, поскольку повреждения, например, ВПУ-2 в конце 2025 года, были настолько серьёзными, что причал не подлежал восстановлению. В результате атак прогнозировалось снижение экспорта нефти из Казахстана на 30–40%.

Казахстан официально осуждал атаки на гражданскую инфраструктуру КТК, называя их недопустимыми и угрожающими глобальной энергетической безопасности. Министерство энергетики Казахстана после каждой атаки активизировало планы по перенаправлению экспортных потоков на альтернативные маршруты, чтобы сохранить объемы добычи и минимизировать экономические риски. Однако, по мнению экспертов, ни один из альтернативных вариантов не может полностью компенсировать объемы, транспортируемые через КТК, что делает Казахстан уязвимым перед перебоями в работе консорциума.

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