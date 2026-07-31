Право на обед

Депутат Государственной думы Наталья Костенко направила генеральному прокурору России обращение с просьбой проверить, как в регионах исполняется право детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) на бесплатное двухразовое питание. Поводом стали результаты мониторинга, который парламентарий провела более чем в 70 субъектах страны. Мониторинг показал: в некоторых регионах предусмотренную законом денежную компенсацию, которую получают дети, обучающиеся на дому, заменяют продуктовыми наборами, а стоимость одного дня питания порой составляет меньше 100 руб.

Среди детей, которым помогает Русфонд, есть школьники, вынужденные из-за тяжелых заболеваний учиться на дому. Для их семей компенсация школьного питания — одна из мер социальной поддержки. Поэтому вопрос заключается не только в соблюдении норм законодательства, но и в том, получает ли семья помощь в том объеме, который гарантирован государством.

Право детей с ОВЗ на бесплатное двухразовое питание закреплено статьей 79 Федерального закона «Об образовании». Если ребенок учится в школе, он получает горячие завтраки и обеды. При обучении на дому бесплатное питание в большинстве регионов заменяется денежной компенсацией. Именно порядок ее предоставления и стал предметом депутатского мониторинга.

Выяснилось, что в 26 регионах вместо денежной компенсации семьям выдают продуктовые наборы. Однако федеральное законодательство не предусматривает замену денежной компенсации продуктовыми наборами. Более того, не во всех регионах смогли объяснить, как эти наборы формируются, кто определяет их стоимость и соответствие санитарным нормам. Лишь 12 субъектов представили перечни продуктов. И даже они вызвали вопросы. Так, в Орловской области в набор входят свежемороженая рыба и мясо птицы, требующие специальных условий хранения и приготовления.

И это лишь одна из проблем, выявленных мониторингом. В некоторых регионах стоимость двухразового питания, от которой рассчитывается денежная компенсация, не достигает и 100 руб. в день. В Кемеровской области — 70 руб., в Курганской — 73 руб., в Ярославской — 87 руб. В одном из муниципалитетов Омской области — всего 10 руб.

При этом в некоторых регионах компенсация для детей на домашнем обучении оказывается значительно ниже стоимости питания в школе. Так, в Ивановской области школьное питание оценивается в 201–250 руб., а компенсация составляет 130 руб., в Татарстане — 144 руб. против 10 руб., в Ханты-Мансийском автономном округе — 430 руб. против 215 руб.

Стоимость питания может существенно различаться даже внутри одного региона. Так, в Красноярском крае она варьируется от 161 до 870 руб., в Костромской области — от 100 до 250 руб., а в Ямало-Ненецком автономном округе — от 200 до 392 руб.

Мониторинг выявил еще одну проблему. Санитарные правила предусматривают разные нормы питания для детей 7–11 и 12–18 лет, однако в 27 регионах стоимость питания единая для обеих групп.

По мнению Натальи Костенко, одна из причин заключается в том, что организацией школьного питания чаще всего занимаются муниципалитеты, финансовые возможности которых существенно различаются.

— Муниципалитетам нужно помогать финансово. Без этого обеспечить гарантии полноценного питания детей с ОВЗ очень трудно,— считает депутат.

Вместе с тем, подчеркивает Наталья Костенко, большинство регионов требования закона соблюдают. По ее оценке, вопросы возникли примерно к 20–30 субъектам.

Итак, результаты мониторинга показывают: объем государственной поддержки ребенка с ОВЗ может зависеть от региона и даже населенного пункта, в котором ребенок живет. А значит, речь идет уже не только о питании, а о том, насколько одинаково работают федеральные гарантии для всех детей.

Наталья Волкова, корреспондент Русфонда