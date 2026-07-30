Портфель для гарантии

На рынке цессии произошла нетипичная сделка — продажа портфеля банковских гарантий. Рынок гарантий составляет 10–11 трлн руб. в год, из них около 4% может не исполняться. По мере расчистки балансов, включая нестандартные портфели, предложение будет расти и может стать отдельным, хотя и небольшим сегментом цессии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

О том, что в июне банк «Левобережный» продал в рамках цессии долги малого и среднего бизнеса (МСБ), в составе которых был портфель банковских гарантий на сумму около 100 млн руб., рассказали “Ъ” участники рынка взыскания. Сама по себе сумма невелика, но для рынка такие сделки крайне редки. «Продажа портфелей банковских гарантий пока эпизодическая история для рынка цессии, но сам рынок к работе с такими активами уже готов,— отмечает гендиректор ЭТП Debex Марат Брук.— На Debex последний такой лот появлялся в конце 2024 года, продавцом выступил один из топовых банков». На рынке цессии данные лоты скорее исключение, чем правило, отмечают в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

«Речь идет о цессии уже раскрытых банковских гарантий, то есть тех, по которым банк уже произвел выплаты,— поясняет руководитель "Т-Факторинга" Виктор Вернов.— В этом случае предметом договора цессии становится уже не сама гарантия, а обязательство принципала возместить банку выплаченную сумму».

В банке «Левобережный» не ответили на запрос “Ъ”.

Как правило, все портфели достаточно «старые» (в среднем 1 тыс. дней срок просрочки), добавляют в НАПКА. По словам финансового советника и основателя Rodin.Capital Алексея Родина, средний чек таких лотов сильно варьируется в зависимости от сегмента, но чаще это 4–6 млн руб. «Продавать такие обязательства разумно,— говорит директор юридической дирекции ТКБ Ирина Москалева.— На нашем опыте покупатели готовы рассматривать портфель с чеком не менее 1 млн руб.».

Появление на рынке данных лотов говорит о зрелости рынка взыскания и его готовности работать с долгами различного происхождения и сложности, указывают в НАПКА. «У банков сегодня накоплены довольно приличные запасы таких активов. По мере расчистки балансов, включая нестандартные портфели, предложение будет расти,— указывает Марат Брук.— Рынок к этому готов». На фоне роста неплатежей со стороны бизнеса задолженность, связанная с банковскими гарантиями, может постепенно сформироваться в небольшую узкопрофильную нишу, уверен руководитель по развитию банковского бизнеса ID Collect (входит в финтех-группу СВОЙ) Олег Калинкин. «Специфика таких требований в том, что после уступки права требования основным контрагентом по взысканию становится банк-гарант, а это обычно более формализованный и предсказуемый процесс, чем работа с самим заемщиком или предпринимателем. Это может повышать вероятность успешного взыскания,— продолжает он.— Цена зависит от качества портфеля, стадии взыскания и наличия обеспечения, но в среднем такие долги могут стоить около 6–7%, что сопоставимо с ценами на судебные банковские портфели».

Причин того, что число предложений может увеличиться, может быть несколько, считает директор по аналитике Инго-банка Василий Кутьин.

«Происходит изменение регуляторной среды. Новые требования к капиталу или резервированию могут сделать отдельные виды гарантий менее выгодными для банка, и он ищет покупателя, готового взять этот риск на себя,— продолжает он.— Если на рынке в целом растет интерес к секьюритизации нестандартных активов, отдельные банки могут активнее предлагать свои гарантии».

По оценкам господина Родина, объем портфеля банковских гарантий на текущий момент составляет 10–11 трлн руб. «При этом ежегодно банки получают с данного продукта доход в четверть триллиона рублей,— поясняет он.— При выдаче банковских гарантий банки несут определенные риски, и в текущих условиях лишь 25% заявок находят одобрение. Если говорить о рисках, то основной из них — это невыполнение клиентом обязательств по контракту, если контракт не исполнен, платит банк». Доля просроченной задолженности варьируется в зависимости от сегмента, которому была предоставлена гарантия, и в среднем составляет около 4%.

Ксения Дементьева