На грани дефолта

В первом полугодии 2026 года число дефолтных эмитентов в сегменте высокодоходных облигаций выросло почти в два раза, совокупно они нарушили обязательства на общую сумму 13 млрд руб. Сохраняющиеся высокие спреды по доходности свидетельствуют, что инвесторы готовы покупать такие бумаги только с высокой премией за риск. Во втором полугодии из-за значительных объемов погашений число дефолтов может заметно вырасти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

По итогам первого полугодия 2026 года 20 эмитентов допустили нарушение обязательств по 43 облигационным выпускам. Такие данные приводит инвесткомпания «Юнисервис Капитал». Номинальный объем таких выпусков составил 13 млрд руб., крупнейшим из них стал технический дефолт по погашению облигаций ГУП ЖКХ РС на 3 млрд руб.

При этом 9 эмитентов ушли в полноценный дефолт. Годом ранее за этот же период лишь 12 эмитентов нарушили обязательства по 28 выпускам на общую сумму 19,3 млрд руб. Всего же за минувший год дефолты допустили 24 эмитента на общую сумму 58 млрд руб. Свыше трети всего объема пришлось на двух эмитентов — «Монополию» (6,8 млрд руб.) и «Гарант-Инвест» (14,5 млрд руб.).

Наблюдающееся в последние годы замедление экономического роста ограничивает выручку, прибыль и инвестиционные возможности компаний, усложняя обслуживание долга. Директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Михаил Никонов обращает внимание на то, что большинство эмитентов, допустивших с начала года дефолт, фиксировало нехватку денежных средств «на фоне неравномерности поступления выручки, что свидетельствует о повышенных просрочках среди контрагентов».

В основном неисполнение обязательств коснулось эмитентов высокодоходных облигаций (ВДО).

Несмотря на снижение с начала 2026 года ключевой ставки на 2 п. п., до 14%, ставки по облигациям этого сегмента почти не изменились. Медианное значение доходности индекса Московской биржи корпоративных облигаций с рейтингом B/BBB в январе в среднем составляло 26,7% годовых, в июне—июле опустилось лишь до 26,3% годовых.

Руководитель аналитического отдела «Юнисервис Капитала» Екатерина Маевская обращает внимание на то, что в наиболее представленных рейтинговых группах (ВВВ и ВВ) ситуация очень неоднородна. В группе ВВВ спред к кривой бескупонной доходности ОФЗ с 6–7,5 п. п. в начале года расширился до 4,5–7,5 п. п., в сегменте ВВ вырос с 8,5–10 до 9,5–11 п. п.

20 эмитентов нарушили обязательства по 43 выпускам облигаций в первой половине 2026 года, по данным «Юнисервис Капитал».

«Наиболее качественные заемщики получают некоторое сужение спредов в условиях смягчения ДКП»,— отмечает госпожа Маевская. «Опыт общения с компаниями малого и среднего бизнеса показывает, что, несмотря на проблемы, собственники и менеджмент активно ищут пути выхода из сложившейся ситуации, привлекая на кассовые разрывы дополнительные средства»,— отмечает директор корпоративных финансов «Риком-Траста» Николай Леоненков.

В таких условиях растет разборчивость инвесторов. Как отмечает аналитик долгового рынка «Ренессанс Капитала» Владимир Василенко, если раньше для успешного размещения эмитенту было достаточно получить кредитный рейтинг и предложить высокий купон, то с падением платежной дисциплины инвесторы начали предъявлять больше требований к предоставляемой информации.

Как минимум до конца года риски дефолтов продолжат нарастать.

Владимир Василенко обращает внимание на то, что покрытие процентных платежей EBITDA многократно снизилось за последний год и в некоторых отраслях держится вблизи 1х, т. е. вся годовая EBITDA уходит на выплату процентов. В этой связи в «Ренессанс Капитале» допускают новые громкие дефолты. Тем более что к концу года объем погашений корпоративного долга заметно вырастет.

По оценке «Эксперт РА», во втором полугодии он составит 2,4 трлн руб., почти на 1 трлн руб. больше, чем годом ранее. Более сильный рост погашений ожидается в сегменте ВДО. По оценке главного аналитика по долговым рынкам БК «Регион» Александра Ермака, во втором полугодии компании должны исполнить обязательства почти по сотне выпусков на 45 млрд руб., втрое больше, чем в прошлом году.

Ситуация в ВДО пока не вызывает системной переоценки рисков и не ограничивает возможности привлечения капитала у крупнейших заемщиков. Но, как отмечает руководитель отдела публичного анализа облигаций Совкомбанка Арсений Автухов, отдельные эмитенты, в том числе имеющие рейтинги вплоть до A, «демонстрируют ухудшение кредитного качества и могут испытывать трудности с рефинансированием». В таких условиях в зоне риска окажутся эмитенты с высокой долговой нагрузкой и ограниченным доступом к капиталу.

Виталий Гайдаев