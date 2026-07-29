За неделю с 21 по 27 июля ценовая инфляция замедлилась до 0,04% после 0,17% неделей ранее. Это следует из отчетов Росстата и Минэкономики. Годовая инфляция зафиксирована на уровне 5,94%.

За неделю поездки на Черное море подешевели на 8,5%, а в некоторые страны Юго-Восточной Азии — на 8%. Цены незначительно снизились на проживание в пансионатах, санаториях, домах отдыха и гостиницах (- 0,2-0,7%).

В продовольственном сегменте плодоовощная продукция подешевела менее чем на 1%. Цены на помидоры снизились на 3,6%, цены на капусту — на 2,3%, на картофель — на 2%, на огурцы — на 1,2%. Яблоки и бананы подорожали на 1% и 0,8% соответственно.

Стоимость сахара выросла на 2%, курицы — на 1,9%, гречневой крупы — на 1,2%. Яйца куриные подешевели на 0,6%, мягкие, твердые и полутвердые сыры подешевели на 0,5%.