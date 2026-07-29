Ануфриева стала самым эффективным депутатом Госдумы от «тюменской матрешки»

Депутат Госдумы Ольга Ануфриева («Единая Россия», представляет ХМАО) заняла наивысшую позицию среди представителей от Тюменской области, включая ХМАО и ЯНАО, в рейтинге полезности депутатов нижней палаты российского парламента по итогам апреля-июля, составленного политологами Алексеем Мартыновым и Павлом Данилиным. Согласно документу, госпожа Ануфриева получила 88 место в перечне. В сотню эффективных депутатов также вошла Ксения Горячева («Новые люди», представляет Тюменскую область), заняв самый конец списка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Ануфриева

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Ольга Ануфриева

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

При оценке работы депутатов Алексей Мартынов и Павел Данилин учли их возможности мобилизовать сторонников для голосования за себя на портале «Депутат Клуб», законотворческую активность, количество упоминаний в СМИ и экспертную оценку работы в регионе.

Как следует из документа, другие парламентарии от регионов «тюменской матрешки» получили:

102 место — Дмитрий Кобылкин (ЯНАО, «Единая Россия»);

106 место — Николай Новичков (ХМАО, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»);

120 место — Анатолий Карпов (Тюменская область, «Единая Россия»);

163 место — Эрнест Валеев (Тюменская область, «Единая Россия»);

210 место — Роза Чемерис (ХМАО, «Новые люди»);

215 место — Дмитрий Погорелый (ЯНАО, «Единая Россия»);

224 место — Павел Завальный (ХМАО, «Единая Россия»);

232 место — Вадим Шувалов (ХМАО, «Единая Россия»);

300 место — Николай Брыкин (Тюменская область, «Единая Россия»);

312 место — Виктор Соболев (Тюменская область, КПРФ);

344 место — Иван Квитка (Тюменская область, «Единая Россия»);

404 место — Владимир Сысоев (ХМАО, ЛДПР).

По сравнению с рейтингом по итогам 2025 года свои позиции улучшили девять депутатов от регионов «тюменской матрешки», пять — ухудшили.

Василий Алексеев