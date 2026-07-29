Ануфриева стала самым эффективным депутатом Госдумы от «тюменской матрешки»
Депутат Госдумы Ольга Ануфриева («Единая Россия», представляет ХМАО) заняла наивысшую позицию среди представителей от Тюменской области, включая ХМАО и ЯНАО, в рейтинге полезности депутатов нижней палаты российского парламента по итогам апреля-июля, составленного политологами Алексеем Мартыновым и Павлом Данилиным. Согласно документу, госпожа Ануфриева получила 88 место в перечне. В сотню эффективных депутатов также вошла Ксения Горячева («Новые люди», представляет Тюменскую область), заняв самый конец списка.
Ольга Ануфриева
Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ
При оценке работы депутатов Алексей Мартынов и Павел Данилин учли их возможности мобилизовать сторонников для голосования за себя на портале «Депутат Клуб», законотворческую активность, количество упоминаний в СМИ и экспертную оценку работы в регионе.
Как следует из документа, другие парламентарии от регионов «тюменской матрешки» получили:
- 102 место — Дмитрий Кобылкин (ЯНАО, «Единая Россия»);
- 106 место — Николай Новичков (ХМАО, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»);
- 120 место — Анатолий Карпов (Тюменская область, «Единая Россия»);
- 163 место — Эрнест Валеев (Тюменская область, «Единая Россия»);
- 210 место — Роза Чемерис (ХМАО, «Новые люди»);
- 215 место — Дмитрий Погорелый (ЯНАО, «Единая Россия»);
- 224 место — Павел Завальный (ХМАО, «Единая Россия»);
- 232 место — Вадим Шувалов (ХМАО, «Единая Россия»);
- 300 место — Николай Брыкин (Тюменская область, «Единая Россия»);
- 312 место — Виктор Соболев (Тюменская область, КПРФ);
- 344 место — Иван Квитка (Тюменская область, «Единая Россия»);
- 404 место — Владимир Сысоев (ХМАО, ЛДПР).
По сравнению с рейтингом по итогам 2025 года свои позиции улучшили девять депутатов от регионов «тюменской матрешки», пять — ухудшили.