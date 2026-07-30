Онлайн теряет регистрацию

Количество вновь зарегистрированных бизнесов, специализирующихся на онлайн-торговле, в январе—июне сократилось на 25% в годовом выражении, а число ликвидаций выросло на 20%. Это связано со снижением активности селлеров: доходность их бизнеса падает, и некоторые небольшие игроки вынуждены уходить с рынка. В перспективе количество селлеров может снизиться на 5–15%: на рынке начнут сказываться атаки на склады маркетплейсов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оксана Зуйко / Коммерсантъ Фото: Оксана Зуйко / Коммерсантъ

В январе—июне в России было зарегистрировано 58,2 тыс. компаний, основной вид деятельности которых сводится к онлайн-торговле, подсчитали в Rusprofile. В годовом выражении это значение сократилось на 25%. Одновременно количество ликвидаций за первое полугодие выросло на 19,6%, до 76,4 тыс. Совокупное количество зарегистрированных организаций в сфере онлайн-торговли на конец июня составило 456,7 тыс., потеряв к началу года 4,9%. Снижение показателя зафиксировано впервые с 2021 года.

Негативный тренд фиксируется в контексте снижения общих темпов роста онлайн-торговли.

Согласно данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в январе—мае 2025 года ее оборот вырос на 18,4%, до 5,9 трлн руб. Динамика за весь 2025 год оценивалась в 29,4%, за 2024 год — в 60,3%. 95,6% объема в январе—мае обеспечил локальный рынок, оставшиеся 3,4% — трансграничный сегмент, уточняют в АКИТ.

Сокращение числа регистраций компаний, специализирующихся на онлайн-торговле, может быть связано со снижением мотивации селлеров к выходу на маркетплейсы. В «МоемСкладе» говорят, что приток таких клиентов в июне упал на 57% год к году. Запустить и сохранить на маркетплейсе прибыльный бизнес стало сложнее, считают в компании. Это связано с ростом комиссий и стоимости услуг самих платформ, а также увеличением других затрат селлеров. Например, логистика с момента начала топливного кризиса в некоторых случаях, по мнению «МоегоСклада», подорожала в два-три раза.

Роман Чекушов, замглавы Минпромторга, июль 2026 года, в интервью «РИА Новости»: Мы уверены в том, что и дальше рост (онлайн-торговли.— “Ъ”) продолжится, но уже со снижением темпов.

Руководитель Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко считает, что с рынка сейчас уходят наиболее слабые и небольшие игроки. Одновременно, по его мнению, общее количество компаний может сокращаться из-за борьбы с дроблением бизнеса. В Rusprofile отмечают, что 92% существующих на рынке онлайн-торговли организаций работают в качестве индивидуальных предпринимателей.

Гендиректор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей Алексей Молодых не исключает, что при сохранении текущей конъюнктуры рынок онлайн-торговли потеряет еще 10–15% активных селлеров. Это продавцы с выручкой до 100 тыс. руб. в месяц, для которых рост комиссий делает бизнес нерентабельным.

Дополнительным негативным фактором становятся массовые атаки БПЛА на объекты логистической инфраструктуры Wildberries. Предприниматель, потерявший товар, зачастую не имеет финансовой подушки для перезапуска, считает господин Молодых. Партнер One Story Ольга Сумишевская считает, что снижение количества игроков продолжится среди продавцов с низкомаржинальными товарами в бюджетном ценовом сегменте. По ее мнению, с рынка могут уйти 5–10% игроков.

Оставшимся придется изменить формат торговли, не исключают в «МоемСкладе». Селлеры могут начать переходить на модель FBS (хранение товара на складе продавца), работать с минимальными остатками и развиваться на альтернативных маркетплейсах, включая нишевые. Господин Москаленко не исключает, что тенденция повлияет на весь рынок и количество отраслевых платформ вырастет.

Президент Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев считает, что темпы прироста новых предпринимателей в сфере онлайн-торговли замедляются из-за высокой базы. В Ozon сокращения количества партнеров не фиксируют. В Wildberries и «Яндекс Маркете» “Ъ” не ответили.

Алина Мигачёва