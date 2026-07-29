ГТЛК получила 14,2 млрд руб. чистого убытка за первую половину 2026 года

По итогам первого полугодия 2026 года ГТЛК (крупнейшая лизинговая компания с госучастием) получила чистый убыток в размере более 14,2 млрд руб., следует из отчетности компании по РСБУ. Это рекордный убыток компании за последние пять лет. За аналогичный период 2025 года чистый убыток компании по РСБУ составил 1,8 млрд руб.

Столь значительный отрицательный результат связан с резервированием. Если годом ранее ГТЛК восстановила резервы на сумму более 12 млрд руб., то в этом году на эту статью пришлось менее 115 млн руб. Это привело к сокращению прочих доходов компании в два раза, до 24 млрд руб.

Вместе с тем компания за отчетный период создала резервы более чем на 20 млрд руб. Однако годом ранее почти на такую же сумму увеличила расходы по курсовым разницам (более 23 млрд руб.). В результате прочие расходы в первом полугодии этого и прошлого годов почти не изменились и составили соответственно 91,8 млрд руб. и 93,2 млрд руб.

В целом операционная прибыль компании за первое полугодие 2026 года составила 47,7 млрд руб., сохранившись на уровне прошлого года (рост менее 2%). При этом чистые инвестиции в аренду (по РСБУ) в отчетном периоде достигли 560,6 млрд руб., превысив прошлогодний показатель почти на 20%.

Отдел финансов