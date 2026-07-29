Эпикриз не помешал заключению

Мосгорсуд оставил в силе решение о заключении под стражу экс-главы Росавиации Александра Нерадько. На заседании выяснилось, что ему вменяется в вину хищение вместе с другими фигурантами 91,5 млн руб. при строительстве второй взлетно-посадочной полосы в аэропорту Домодедово.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

В заседании апелляционной инстанции Мосгорсуда господин Нерадько участвовал в режиме видеоконференции. В зале присутствовали его родные и адвокаты Дмитрий Гравин и Евгений Бутов. Последние и подали апелляционную жалобу на решение Хорошевского суда Москвы об аресте Александра Нерадько до 9 августа. Согласно постановлению, экс-главу Росавиации обвинили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (особо крупное мошенничество), с чем подсудимый и его защитники были категорически не согласны.

При установлении личности выяснилось, что Александр Нерадько, 1961 года рождения, до своего задержания работал советником в ПАО «Норильский никель». На момент задержания проживал в Москве, где у него имеются взрослый сын и внучка—инвалид первой группы с рождения, о чем не раз напоминали защитники господина Нерадько в ходе заседания.

Перед началом слушания адвокаты заявили, что намерены ходатайствовать о закрытии процесса от журналистов на том основании, что могут быть разглашены медицинские эпикризы подзащитного. Но председательствующий это требование отклонил, заметив, что «разглашать эпикризы необязательно».

После чего адвокаты попросили суд приобщить к делу копии многочисленных орденских книжек господина Нерадько и его благодарственных грамот. Среди наград значились орден Александра Невского, медаль Нестерова, полный комплект орденов «За заслуги перед Отечеством», медаль ФСБ «За боевое сотрудничество», медаль СКР «За содействие», а также многочисленные грамоты и благодарности за помощь в проведении различных спортивных мероприятий, в том числе чемпионата мира по футболу 2018 года и зимней Олимпиады в Сочи 2014 года.

Первым выступил адвокат Дмитрий Гравин. Он заявил, что подзащитный имеет редкий классный чин, являясь советником первого класса. «Таких на 146 млн человек в России всего-то 78,— заявил защитник.— Мы его награды тут минут 15 перечисляли. А Хорошевский суд Москвы отправил его под стражу не за конкретное деяние, а за занимаемую должность. Притом что весь ущерб составил почти 92 млн руб. из 13 млрд, выделенных на исполнение контракта».

Адвокат заметил, что расследование дела идет уже почти три года и за это время оперативные службы не зафиксировали ни одного случая давления Александра Нерадько на свидетелей и иных фигурантов дела либо попыток оказать давление на следствие. «Также не было зафиксировано намерений подзащитного покинуть страну,— заметил адвокат.— Тем более что и бежать Александру Нерадько некуда. На Украине он внесен в список лиц, против которых возбуждены уголовные дела за содействие вооруженным силам России, а значит, его могут задержать в любой точке мира по требованию украинских властей». Второй адвокат, Евгений Бутов, напомнил, что загранпаспорта Александра Нерадько, его жены и сына «давно просрочены», а новые ни он, ни члены его семьи так и не получили.

Защитник также утверждал, что в материалах дела нет доказательств причастности господина Нерадько к хищениям.

«Суть обвинения состоит в том, что неизвестные лица, которых он в глаза не видел, внесли ложные сведения в документы при строительстве взлетно-посадочной полосы №2 в аэропорту Домодедово,— сказал Дмитрий Гравин.— Но если внимательно прочитать обвинение, то получается, что вначале сведения были внесены и только спустя семь месяцев данные лица стали являть собой то, что называют преступной группой. И таких ляпов в деле масса!» Адвокат заверил, что скрываться его подзащитный не собирается: «У нас дело возбуждено в 2024 году, а доследственные проверки начались аж в 2015 году. За это время Нерадько мог сто раз покинуть РФ, если бы чувствовал себя виновным».

В целом защитники просили суд отменить решение о заключении Александра Нерадько под стражу, заменив меру пресечения на домашний арест либо запрет определенных действий.

Александр Нерадько просьбу поддержал, сказав, что «не чувствует себя виновным и не согласен с предъявленным обвинением». Он отметил, что последнее вызывает много вопросов. «В обвинении не указано, что именно я сделал в ходе предполагаемого хищения,— заметил господин Нерадько,— зато имеется 58 ссылок на неустановленных лиц и 11 — на неизвестного организатора преступной группы, которые похитили средства при строительстве. Но так вписать в обвинение можно кого угодно».

«С 2010 по 2023 год я участвовал в работе по реконструкции 94 аэродромов нашей страны и даже в Абхазии,— напомнил Александр Нерадько.— С 2008 по 2021 год принимал участие в оснащении 117 крупных центров двойного назначения единой системы воздушного транспорта России — от Магадана до Калининграда. Те, кто принимал участие в работах, могут подтвердить мою репутацию и отсутствие какой-либо корысти при строительстве авиационных инфраструктур».

Арестованный добавил, что за годы службы на государственных постах он приобрел целый «букет заболеваний», включая неизлечимый саркоидоз, который в условиях СИЗО вкупе с гипертонией лишь обострился. Он просил освободить его из-под стражи, чтобы он мог помогать тяжелобольной внучке.

Фигурант заверил, что не может, да и не хочет, уезжать за рубеж, поскольку там ему грозит арест по запросу Украины за содействие в переброске техники и живой силы в зону СВО. «Я не собираюсь повторять историю археолога из Эрмитажа, задержанного в Польше»,— резюмировал экс-глава Росавиации.

Но суд не внял этим доводам, оставив постановление о страже в силе. Адвокаты не стали комментировать это решение, заявив лишь, что «будут обязательно его обжаловать».

Как сообщал “Ъ”, уголовное дело, фигурантом которого стал бывший руководитель Росавиации, расследуется с 11 августа 2015 года. Оно связано с хищениями при реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Домодедово, на которую было выделено 35 млрд руб. Договор предусматривал также реконструкцию рулежных дорожек и мест стоянки самолетов. Но 15 декабря 2015 года следственный департамент МВД прекратил ранее возбужденное дело. Возобновили расследование лишь 9 февраля 2024 года по итогам целого ряда экспертиз, связанных с качеством третьей взлетно-посадочной полосы. Исследования показали, что ВПП непригодна к использованию, и теперь она признана вещдоком. Одним из первых в рамках возобновленного расследования об особо крупном мошенничестве в СИЗО оказался Сергей Солодовников, компания которого проводила реконструкцию в аэропорту. Вслед за ним отправились еще десятки фигурантов, имевших отношение к исполнению контракта, в том числе бывший заместитель господина Нерадько Константин Махов, отвечавший в Росавиации за модернизацию аэропортов.

Алексей Соковнин, Мария Локотецкая