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В Центризбиркоме поспорили о войне и мире

Партии «Яблоко» и «Родина» допущены к выборам в Госдуму

Официально агитационная кампания на выборах в Госдуму стартует только с 22 августа, но уже 29 июля в Центризбиркоме (ЦИК) прошли первые неформальные предвыборные дебаты: в ходе регистрации партийных списков лидеры «Яблока» и «Родины» поспорили о необходимости прекращения боевых действий. Хорошо, когда представлены разные позиции, а избиратель сможет выбрать точку зрения, которая ему ближе, замирила спорщиков председатель ЦИКа Элла Памфилова.

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова и кандидат на выборы в Госдуму от партии «Яблоко» Ярослав Щербаков после заседания ЦИК в Москве

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова и кандидат на выборы в Госдуму от партии «Яблоко» Ярослав Щербаков после заседания ЦИК в Москве

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова и кандидат на выборы в Госдуму от партии «Яблоко» Ярослав Щербаков после заседания ЦИК в Москве

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

ЦИК допустил к выборам в Госдуму еще две партии, зарегистрировав федеральные списки «Яблока» и «Родины». Претензии у комиссии возникли только к списку «Яблока», который ЦИК ранее заверил в количестве 273 человек: из него выбыли четыре кандидата — в связи с наличием иностранного гражданства либо вида на жительство. Так как один из выбывших, Сергей Капполь, представлял собой целую региональную группу (№71 — новые регионы, Крым и Севастополь), список партии таким образом сократился до 70 региональных групп.

Член федерального бюро «Яблока» и лидер его списка Ярослав Щербаков, принимая из рук Эллы Памфиловой удостоверение зарегистрированного кандидата, поблагодарил всех, кто волновался за партию.

«Не переживайте, партия будет в бюллетене»,— заверил господин Щербаков, подчеркнув, что для россиян это возможность проголосовать за мир, прекращение огня, прекращение репрессий и недопущение ядерной войны (последний тезис он на всякий случай повторил дважды). «Иллюзий нет, надежда есть»,— завершил свое выступление «яблочник».

С ним тут же вступил в дискуссию лидер «Родины», депутат Госдумы Алексей Журавлев, который получал удостоверение следующим. «Мы бы предпочли сражаться не на политическом поле, а на боевом поле, там бы посмотрели, какие у вас прекращения огня,— заявил он, грозно глядя в сторону оппонентов.— Ни разу никто из вас на Донбассе не был, не видел ни черта! Вы там че-то рассказываете, басни всякие по поводу прекращения огня — вы вообще понимаете, чего, блин, несете?..»

Является ли это предложением отправиться на фронт, уточнил лидер «Яблока» Николай Рыбаков, который ранее был оштрафован за демонстрацию экстремистской символики и поэтому лишился права лично участвовать в выборах. Этот вопрос окончательно вывел из себя депутата: «Ну-ка, заткните ему рот, выйди к чертовой матери!» Завершил господин Журавлев свое выступление заявлением о том, что время «Яблока» давно прошло: «А мы будем идти, и мы просто пехота. Да, среди нас есть герои, но мы пехота своей страны».

Очень важно наличие действительно широкого политического спектра, чтобы у избирателя была возможность отдать свой голос тому, кому он доверяет, миролюбиво подвела итог дискуссии Элла Памфилова.

В этом, по ее словам, сила России, ведь, в отличие от некоторых других стран, у нас выборы даже во время войны не отменяют. Глава ЦИКа также напомнила, что регистрация федеральных партсписков вот-вот завершится: 30 июля, как ожидается, комиссия примет решение в отношении Партии прямой демократии и «Зеленых» — двух последних партий из 11 заявившихся на парламентские выборы. После этого ЦИК проведет жеребьевку, которая определит порядок размещения партий в бюллетене по федеральному округу. По словам госпожи Памфиловой, это мероприятие запланировано на 5 августа.

В одномандатных округах прием документов от кандидатов все еще продолжается и продлится до 18:00 5 августа. В настоящий момент, по данным ЦИКа, по 225 округам выдвинуто 1723 кандидата, в том числе 1640 партийцев и 83 самовыдвиженца. Зарегистрировано 766 кандидатов от 11 партий.

«Яблоко» поведут на выборы в Госдуму малоизвестные региональные политики

Также ЦИК утвердил порядок проведения жеребьевки бесплатного эфирного времени, которое предоставляется участникам выборов. Как сообщила секретарь ЦИКа Наталья Бударина, время для агитации (не менее часа в рабочие дни) партии получат в эфире пяти телеканалов: «Россия 1», «Россия 24», «Первый канал», ТВЦ «Москва» и «Общественное телевидение России». Агитационный период в СМИ начнется 22 августа.

Анастасия Корня

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