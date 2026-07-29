В Центризбиркоме поспорили о войне и мире

Официально агитационная кампания на выборах в Госдуму стартует только с 22 августа, но уже 29 июля в Центризбиркоме (ЦИК) прошли первые неформальные предвыборные дебаты: в ходе регистрации партийных списков лидеры «Яблока» и «Родины» поспорили о необходимости прекращения боевых действий. Хорошо, когда представлены разные позиции, а избиратель сможет выбрать точку зрения, которая ему ближе, замирила спорщиков председатель ЦИКа Элла Памфилова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова и кандидат на выборы в Госдуму от партии «Яблоко» Ярослав Щербаков после заседания ЦИК в Москве

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова и кандидат на выборы в Госдуму от партии «Яблоко» Ярослав Щербаков после заседания ЦИК в Москве

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

ЦИК допустил к выборам в Госдуму еще две партии, зарегистрировав федеральные списки «Яблока» и «Родины». Претензии у комиссии возникли только к списку «Яблока», который ЦИК ранее заверил в количестве 273 человек: из него выбыли четыре кандидата — в связи с наличием иностранного гражданства либо вида на жительство. Так как один из выбывших, Сергей Капполь, представлял собой целую региональную группу (№71 — новые регионы, Крым и Севастополь), список партии таким образом сократился до 70 региональных групп.

Член федерального бюро «Яблока» и лидер его списка Ярослав Щербаков, принимая из рук Эллы Памфиловой удостоверение зарегистрированного кандидата, поблагодарил всех, кто волновался за партию.

«Не переживайте, партия будет в бюллетене»,— заверил господин Щербаков, подчеркнув, что для россиян это возможность проголосовать за мир, прекращение огня, прекращение репрессий и недопущение ядерной войны (последний тезис он на всякий случай повторил дважды). «Иллюзий нет, надежда есть»,— завершил свое выступление «яблочник».

С ним тут же вступил в дискуссию лидер «Родины», депутат Госдумы Алексей Журавлев, который получал удостоверение следующим. «Мы бы предпочли сражаться не на политическом поле, а на боевом поле, там бы посмотрели, какие у вас прекращения огня,— заявил он, грозно глядя в сторону оппонентов.— Ни разу никто из вас на Донбассе не был, не видел ни черта! Вы там че-то рассказываете, басни всякие по поводу прекращения огня — вы вообще понимаете, чего, блин, несете?..»

Является ли это предложением отправиться на фронт, уточнил лидер «Яблока» Николай Рыбаков, который ранее был оштрафован за демонстрацию экстремистской символики и поэтому лишился права лично участвовать в выборах. Этот вопрос окончательно вывел из себя депутата: «Ну-ка, заткните ему рот, выйди к чертовой матери!» Завершил господин Журавлев свое выступление заявлением о том, что время «Яблока» давно прошло: «А мы будем идти, и мы просто пехота. Да, среди нас есть герои, но мы пехота своей страны».

Очень важно наличие действительно широкого политического спектра, чтобы у избирателя была возможность отдать свой голос тому, кому он доверяет, миролюбиво подвела итог дискуссии Элла Памфилова.

В этом, по ее словам, сила России, ведь, в отличие от некоторых других стран, у нас выборы даже во время войны не отменяют. Глава ЦИКа также напомнила, что регистрация федеральных партсписков вот-вот завершится: 30 июля, как ожидается, комиссия примет решение в отношении Партии прямой демократии и «Зеленых» — двух последних партий из 11 заявившихся на парламентские выборы. После этого ЦИК проведет жеребьевку, которая определит порядок размещения партий в бюллетене по федеральному округу. По словам госпожи Памфиловой, это мероприятие запланировано на 5 августа.

В одномандатных округах прием документов от кандидатов все еще продолжается и продлится до 18:00 5 августа. В настоящий момент, по данным ЦИКа, по 225 округам выдвинуто 1723 кандидата, в том числе 1640 партийцев и 83 самовыдвиженца. Зарегистрировано 766 кандидатов от 11 партий.

Также ЦИК утвердил порядок проведения жеребьевки бесплатного эфирного времени, которое предоставляется участникам выборов. Как сообщила секретарь ЦИКа Наталья Бударина, время для агитации (не менее часа в рабочие дни) партии получат в эфире пяти телеканалов: «Россия 1», «Россия 24», «Первый канал», ТВЦ «Москва» и «Общественное телевидение России». Агитационный период в СМИ начнется 22 августа.

Анастасия Корня