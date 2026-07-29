Родственники жертв авиакатастрофы Germanwings требуют компенсации от ФРГ

Земельный суд в Брауншвейге сообщил, что 28 августа начнет рассматривать иски родственников жертв крушения самолета авиакомпании Germanwings к властям Германии. Около 30 истцов требуют компенсации в размере от €500 до €110 тыс.

Самолет Airbus A320 авиакомпании Germanwings, следовавший из Барселоны в Дюссельдорф, потерпел крушение 24 марта 2015 года на юге Франции. На борту находились 150 человек, все они погибли.

В ходе следствия появилась информация, что второй пилот Андреас Лубитц, дождавшись, когда командир экипажа покинет кабину, запер дверь изнутри и сознательно направил самолет в гору. Тем не менее в итоге его действия квалифицировали как «непредумышленное убийство». Лубитц, по данным прокуратуры, страдал депрессией и обращался к психиатрам.

Истцы обвиняют германское Министерство транспорта в халатности, считая, что власти не проверили в должной мере пригодность Лубитца к полетам, что и привело к катастрофе. Сам суд оценивает вероятность их успеха как низкую. В заявлении ведомства отмечается, что такого рода иски против правительства редко удовлетворяются, если истцы могут потребовать компенсации за тот же ущерб другими способами — речь идет о возможности претензий к авиакомпании.

Еще в 2015 году авиакомпания Lufthansa, которой принадлежала Germanwings (ее закрыли в 2020 году), согласилась заплатить родственникам жертв в среднем по €100 тыс.

Яна Рождественская