Маркировка звонков сократила число холодных обзвонов на четверть
Система маркировки входящих вызовов заметно изменила телефонные коммуникации компаний с клиентами. Как сообщила «Ъ» пресс-служба «Мегафона», с начала года число холодных звонков от бизнеса сократилось почти на четверть, а средняя продолжительность разговора выросла более чем на 50%.
Маркировка сделала невыгодными короткие обзвоны, при которых разговор прерывался почти сразу. Количество соединений длительностью до трех секунд снизилось на 23%, а компании стали чаще переходить к более точечным и содержательным контактам.
Наиболее заметно это проявилось в сегменте малого и среднего бизнеса: число холодных звонков там сократилось на 60%, а средняя длительность разговора выросла на 110%. В крупном бизнесе коротких вызовов стало меньше на 46%, а продолжительность общения выросла почти в той же пропорции.
Исключением стал микробизнес, где число коротких спам-звонков, напротив, увеличилось вдвое. Но эта категория дает менее 1% от общего объема вызовов, поэтому на общую тенденцию не влияет.
Обязательная маркировка звонков от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей введена с 1 сентября 2025 года в рамках нового закона о защите граждан от мошенников. Система позволяет абонентам видеть на экране телефона название компании или ИП и категорию звонка («Банк», «Реклама» или «Услуги связи»), что помогает решить, отвечать на вызов или игнорировать его. Эта мера направлена на борьбу с нежелательными и мошенническими звонками, а также на повышение прозрачности коммуникаций между бизнесом и клиентами.
Крупнейшие операторы связи — «Билайн», «Мегафон», МТС и Т2 — разработали единую систему маркировки с открытыми API для обмена данными, что упрощает взаимодействие между операторами. Маркировка звонков стала платной для бизнеса, инициатора вызова; стоимость варьируется от 25 до 50 копеек за попытку вызова, независимо от установления соединения. В то же время, некоторые региональные операторы выражали опасения, что предложенная схема дискриминирует их и может привести к росту цен на звонки для их абонентов-юрлиц.
Изначально внедрение системы столкнулось с трудностями, и к сентябрю 2025 года она работала лишь для 60% вызовов, требуя донастройки оборудования. Минцифры и операторы обсуждали возможную форму ответственности за отсутствие маркировки и рассматривали продление льготного периода до декабря. Несмотря на сопротивление со стороны финансового рынка, обеспокоенного ростом затрат, и ожидаемое снижение дозваниваемости, регуляторы продолжают развивать меры по противодействию кибермошенничеству, включая маркировку интернет-звонков через виртуальные АТС и создание единой государственной информационной системы «Антифрод» для совместной работы банков, операторов связи и правоохранительных органов.