«Так кажется, что все это неспроста»

Отношения улучшились — стало меньше эмоций. Владимир Зеленский прокомментировал встречу с Дональдом Трампом. Речь шла о военных поставках, но мирные планы также обсуждались. В Киеве ждут Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера. Однако четкой информации относительно их визита на сегодня нет. Президент Украины также сообщил о неких новых идеях, которые помогут урегулированию конфликта. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что главной темой для США остается Ближний Восток.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Встречи Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и — отдельно — главы Белого дома с Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне получились нестандартными. И в том, и в другом случае информации минимум. Президент Украины сообщил, что его отношения с американским коллегой значительно улучшились, стали менее эмоциональными. В ходе переговоров речь шла в основном о поставках ракет для ПВО и лицензиях на их производство на украинской территории. Что касается мирных планов — здесь полный туман.

Зеленский добавил таинственности, рассуждая в своих соцсетях об итогах беседы: «Обсудили текущие инициативы, а также некоторые другие идеи, которые могут помочь». На слуху остается первый визит спецпосланников Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев (официально он не подтвержден). После общения с главой Белого дома Владимир Зеленский провел закрытую встречу с американскими сенаторами в Капитолии.

После этого конгрессмены — друзья Украины — в торжественной обстановке сообщили о достижении двухпартийного консенсуса по законопроекту «Грэма—Блюменталя» о «разрушительных антироссийских санкциях». Тем не менее принятие закона откладывается: Палата представителей уже вышла на каникулы, а Сенат отправится отдыхать в августе. Так что раньше осени «адские санкции» точно не введут. Учитывая нынешнюю обстановку в мире, к этому времени многое может произойти, и документ имеет большие шансы потерять актуальность.

Теперь что касается Ближнего Востока. Так видится, что эта тема остается главной. Пока элиты Соединенных Штатов прощались с сенатором Линдси Грэмом, Иран обстрелял американские базы в Иордании. Дональд Трамп пришел в ярость и пригрозил «выбить из них всю дурь» сокрушительным ударом. Премьер-министр Израиля по итогам встречи с президентом США также был немногословен, но отметил, что добился главного: у Исламской Республики не может быть ядерного оружия. Поскольку никакого другого решения иранской проблемы, кроме военного, не существует в принципе, в этом ключе и будут развиваться события в ближайшее время. Такова вероятность.

В этой связи хочется вернуться к словам Зеленского относительно «некоторых других идей, которые помогут». Нет смысла гадать. Однако так кажется, что все это неспроста. Украина претендует на то, чтобы стать союзником Соединенных Штатов. И для этого она готова на многое. Но опять же — вперед забегать не будем.

Дмитрий Дризе