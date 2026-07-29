«Так кажется, что все это неспроста»
Дмитрий Дризе — о последствиях встречи президентов США и Украины
Отношения улучшились — стало меньше эмоций. Владимир Зеленский прокомментировал встречу с Дональдом Трампом. Речь шла о военных поставках, но мирные планы также обсуждались. В Киеве ждут Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера. Однако четкой информации относительно их визита на сегодня нет. Президент Украины также сообщил о неких новых идеях, которые помогут урегулированию конфликта. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что главной темой для США остается Ближний Восток.
Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ
Встречи Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и — отдельно — главы Белого дома с Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне получились нестандартными. И в том, и в другом случае информации минимум. Президент Украины сообщил, что его отношения с американским коллегой значительно улучшились, стали менее эмоциональными. В ходе переговоров речь шла в основном о поставках ракет для ПВО и лицензиях на их производство на украинской территории. Что касается мирных планов — здесь полный туман.
Зеленский добавил таинственности, рассуждая в своих соцсетях об итогах беседы: «Обсудили текущие инициативы, а также некоторые другие идеи, которые могут помочь». На слуху остается первый визит спецпосланников Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев (официально он не подтвержден). После общения с главой Белого дома Владимир Зеленский провел закрытую встречу с американскими сенаторами в Капитолии.
После этого конгрессмены — друзья Украины — в торжественной обстановке сообщили о достижении двухпартийного консенсуса по законопроекту «Грэма—Блюменталя» о «разрушительных антироссийских санкциях». Тем не менее принятие закона откладывается: Палата представителей уже вышла на каникулы, а Сенат отправится отдыхать в августе. Так что раньше осени «адские санкции» точно не введут. Учитывая нынешнюю обстановку в мире, к этому времени многое может произойти, и документ имеет большие шансы потерять актуальность.
Теперь что касается Ближнего Востока. Так видится, что эта тема остается главной. Пока элиты Соединенных Штатов прощались с сенатором Линдси Грэмом, Иран обстрелял американские базы в Иордании. Дональд Трамп пришел в ярость и пригрозил «выбить из них всю дурь» сокрушительным ударом. Премьер-министр Израиля по итогам встречи с президентом США также был немногословен, но отметил, что добился главного: у Исламской Республики не может быть ядерного оружия. Поскольку никакого другого решения иранской проблемы, кроме военного, не существует в принципе, в этом ключе и будут развиваться события в ближайшее время. Такова вероятность.
В этой связи хочется вернуться к словам Зеленского относительно «некоторых других идей, которые помогут». Нет смысла гадать. Однако так кажется, что все это неспроста. Украина претендует на то, чтобы стать союзником Соединенных Штатов. И для этого она готова на многое. Но опять же — вперед забегать не будем.