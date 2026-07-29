Минобороны отчиталось об ударах по портам в районе Одессы

Армия России ударила беспилотниками и высокоточным оружием по целям в портах «Южный» и «Одесса». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В порту «Одесса» уничтожен резервуар с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ. В порту «Южный» поражены два сухогруза, которые, по версии российского ведомства, перевозили грузы военного назначения.

Еще одна пораженная цель — сухогруз, находившийся на морском переходе северо-западнее острова Змеиный. Минобороны заявило, что он перевозил военные грузы в порт «Одесса».