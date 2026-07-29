В российском прокате выйдет анимационный триллер «Непокой»

В прокат выходит фильм «Непокой» Леонида Шмелькова. «Непокой» слишком просто ассоциировать с современным состоянием человечества, последовательно угодившего в пандемийные, санкционные и прочие капканы. Однако же сценарий был написан еще в 2019 году: анимация — дело долгое, это Шмельков еще быстро управился.

В центре сюжета — деятельный брюнет Яша и меланхоличный блондин Бернар. Они направляются на машине куда-то в провинцию. Путь неблизкий — приходится переночевать в придорожном отеле «Роза».

В результате фильм состоит из калейдоскопа сюрреалистических или просто бессмысленных придумок, в образ чего бы то ни было так и не складывающихся. Дело даже не в том, что всех героев Шмельков снабдил фаллическими носами и черными ногтями, хотя и в этом тоже. Чем-то некрореалистическим веет от фильма — наверное, от использования техники ротоскопирования.

Подробнее — в материале «Ъ» «Марафон беспокойников».