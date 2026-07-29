Бочки с маслом загорелись на улице в ХМАО

Растворы и масла для буровых установок загорелись в Пыть-Яхе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Где именно произошло возгорание, не уточняется. Горючее находилось на открытой территории. Огонь распространился на два расположенных рядом склада,— указано в сообщении. По предварительной информации, никто не пострадал.

Площадь возгорания составила 700 кв. м. Его тушат 19 человек, задействовано шесть единиц техники.

В ХМАО с 25 по 31 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность из-за температуры воздуха выше +33 С. МЧС предупреждало о повышенной вероятности техногенных и природных пожаров.