Составлено ИИ-Ассистентъ

В Луганской народной республике (ЛНР) и приграничных с Украиной российских регионах неоднократно фиксировались атаки дронов, приводившие к гибели или ранениям как мирных жителей, так и военнослужащих, что подчеркивает общую опасность ситуации в зоне конфликта. В Курской области, например, в 2024–2026 годах были неоднократные случаи гибели людей и ранений, в том числе священнослужителей, от атак FPV-дронов. Так, в январе 2026 года настоятель Свято-Троицкого храма в Судже протоиерей Евгений Шестопалов получил тяжелые ранения при ударе FPV-дрона, когда выезжал в приграничье с волонтерскими и духовными миссиями, ему пришлось делать операцию. Пострадал и его сын. Монастыри также становятся целями: в июле 2024 года дрон атаковал монастырь в селе Горналь Суджанского района, что привело к гибели мирного жителя.

В период с августа 2024 по февраль 2026 года в ЛНР неоднократно сообщалось о гибели людей в результате атак БПЛА. Например, в августе 2025 года в городе Сватово при ударе беспилотника ВСУ по автомобилю погибли двое гражданских. В сентябре того же года в больнице скончался волонтер Андрей Лагерь, развозивший продукты жителям Попасной, который закрыл собой жену от атаки БПЛА. Известны случаи, когда удары дронов приводили к разрушению гражданской инфраструктуры, а также к гибели военных и журналистов, как это было с корреспондентом Никитой Цицаги в ДНР в июне 2024 года, погибшим в районе Никольского монастыря под Угледаром при атаке дронов ВСУ. Приставы в ЛНР даже сбивали FPV-дроны, пытавшиеся ударить по зданиям судов, что свидетельствует о широком спектре применяемых БПЛА. Гибнут не только мирные жители, но и люди, выполнявшие свои профессиональные обязанности: в июне 2025 года в ДНР погиб начальник одного из производственных комплексов предприятия «Вода Донбасса» при ударе украинского беспилотника.

Подобные инциденты, в которых погибают или получают ранения церковнослужители, не являются единичными. Ранее, в октябре 2023 года, в ходе СВО погиб инок Терентий (Валерий Дмитриев), вывозивший раненых с поля боя, его машина попала под прямое попадание. Это подчеркивает повышенный риск для священнослужителей и волонтеров, оказывающих помощь в зоне боевых действий. В Белгородской области также зафиксирована гибель мирных жителей и ранения от атак дронов, например, в мае 2024 года, когда под удар попали автомобили с людьми, возвращавшимися с работы. Эти события демонстрируют устойчивую угрозу со стороны беспилотной авиации в прифронтовых территориях.