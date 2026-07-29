Лавров назвал ультиматумом условия Запада по Украине
Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что условия, которые западные страны называют по урегулированию конфликта на Украине, представляют из себя ультиматум.
Сергей Лавров
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
«Запад сейчас нам говорит, что они еще подумают, когда стоит возобновить переговоры с нами, но это будут переговоры, где за одним столом бы сидела Европа, Америка, Владимир Зеленский, президент России Владимир Путин»,— сказал Сергей Лавров.
«И перед этим необходимо, по их мнению, объявить перемирие, прекращение огня. После этого они, западники, введут многонациональные силы во главе с Францией и Англией и потом, значит, сядут поговорить. Что это означает? Это ультиматум»,— пояснил министр.
Заявления Сергея Лаврова о возможности переговоров с Западом и условиях урегулирования украинского конфликта не новы. Россия неоднократно декларировала готовность к диалогу, но только на равноправной, взаимовыгодной основе и с учетом национальных интересов РФ. Лавров подчеркивает, что Россия не будет «бегать за кем-либо» и ожидает «внятных предложений» от западных элит.
Ключевыми условиями для урегулирования конфликта, по мнению российской стороны, являются невступление Украины в НАТО, признание Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей российскими территориями, а также демилитаризация и денацификация Украины. Эти условия были озвучены Лавровым еще с апреля 2025 года и ранее.