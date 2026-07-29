Лавров назвал ультиматумом условия Запада по Украине

Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что условия, которые западные страны называют по урегулированию конфликта на Украине, представляют из себя ультиматум.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Запад сейчас нам говорит, что они еще подумают, когда стоит возобновить переговоры с нами, но это будут переговоры, где за одним столом бы сидела Европа, Америка, Владимир Зеленский, президент России Владимир Путин»,— сказал Сергей Лавров.

«И перед этим необходимо, по их мнению, объявить перемирие, прекращение огня. После этого они, западники, введут многонациональные силы во главе с Францией и Англией и потом, значит, сядут поговорить. Что это означает? Это ультиматум»,— пояснил министр.