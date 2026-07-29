Двое крымчан получили большие сроки за госизмену и хранение взрывчатки

Верховный суд Крыма приговорил двух местных жителей к 21 и 22 годам колонии строгого режима за госизмену и незаконное хранение взрывчатых веществ. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым. Когда и при каких обстоятельствах были задержаны осужденные, в надзорном ведомстве не уточняют.

По данным следствия, двое мужчин были противниками проведения специальной военной операции и самостоятельно вышли на представителей украинской военной разведки. По заданию куратора они достали в пригороде Симферополя из схрона самодельное взрывное устройство на основе гексогена. В ходе обыска у одного из фигурантов также был найден пистолет.

Верховный суд Крыма приговорил одного обвиняемого к 21 году лишения свободы, штрафу 300 тыс. руб. и ограничению свободы на 1 год и 10 месяцев. Его сообщник получил 22 года лишения свободы, штраф в полмиллиона рублей и ограничение свободы на 1 год и 10 месяцев.

Ранее в Севастополе задержали местного жителя, который сотрудничал с зарубежным НИИ по вопросам дефектации корабельных артиллерийских установок, стоящих на вооружении иностранного государства.

В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 189 УК РФ («Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача товаров или технологий, вооружения или военной техники, незаконное выполнение работ либо незаконное оказание услуг, в отношении которых установлен экспортный контроль»).

Александр Дремлюгин, Симферополь