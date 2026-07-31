Из свежей почты

Сережа Лазарев, 13 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 260 397 руб.

Сережа родился раньше срока, выхаживали его три с половиной месяца. А пока я лежала в больнице, муж ушел, я осталась одна. В год сыну поставили диагноз ДЦП. Я постоянно вожу Сережу на реабилитацию, и есть результаты: сын активно развивается в умственном отношении, но физически восстанавливается медленно, мышцы рук и ног сильно скованны. С помощью Русфонда Сережа прошел пять курсов лечения в московском Институте медтехнологий (ИМТ), останавливаться нельзя. Помогите продолжить лечение в ИМТ! Таисия Зекирьяева, Московская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Надо продолжать коррекцию мышечного тонуса, улучшить координацию движений, мелкую моторику и речь».

Сафина Сахипова, 10 лет, врожденная расщелина губы, нёба и альвеолярного отростка, недоразвитие челюсти, требуется хирургическое и ортодонтическое лечение. 229 884 руб.

Внимание! Цена лечения 666 884 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 400 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Волгоград-ТРВ» соберут 37 тыс. руб.

Дочка родилась с расщелиной губы, нёба и альвеолярного отростка. Местные врачи не брались оперировать Сафину, и мы поехали в Москву. Там дочке зашили губу, убрали расщелины нёба, в восемь лет провели пластику альвеолярного отростка и верхней губы. Но до сих пор сохраняются проблемы с питанием, прикус нарушен, жевать трудно, ест она только мягкое. Сейчас Сафине необходимо удалить винты, оставшиеся после операции, затем ей продолжат ортодонтическое лечение. У нас трое детей, оплату лечения нам не осилить. Помогите! Айгуль Сахипова, Волгоградская область

Ортодонт Центра челюстно-лицевой хирургии Наталия Старикова (Москва): «Сафине требуется операция по удалению мини-винтов из верхней челюсти. После нее мы планируем продолжение комплексного ортодонтического лечения».

Максим Медведь, 12 лет, спастический тетрапарез тяжелой степени, требуется кресло-коляска. 131 038 руб.

Внимание! Цена кресла-коляски 439 038 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 280 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Владимир» соберут 28 тыс. руб.

В девять месяцев у сына выявили эпилепсию, а в год — детский церебральный паралич. Реабилитация не давала результатов. Максим растет, у него сильно повышен мышечный тонус, руки и ноги скованны. Голову он держит слабо, не стоит и не ходит. Мне выдали четыре сертификата на технические средства реабилитации. На их общую сумму я взяла инвалидную коляску. Но она тяжелая и громоздкая. Для поездок к врачам нам очень нужна легкая складная коляска-трость. Но я одинокая мама, мне такая покупка не по средствам! Ольга Медведь, Владимирская область

Педиатр детской поликлиники районной больницы Нигора Содирова (Суздаль): «Учитывая характер и степень тяжести заболевания, Максиму требуется легкая и удобная коляска Hoggi Zip, предназначенная для детей с двигательными нарушениями».

Саша Шорохова, 4 года, врожденный порок сердца, спасет эндоваскулярная операция. 363 032 руб.

Внимание! Цена операции 502 032 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 100 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Томск» соберут 39 тыс. руб.

В три месяца у дочки обнаружили дефект межпредсердной перегородки, через полгода ее направили на консультацию в Томский НИИ кардиологии. С тех пор мы регулярно проходим здесь обследование. Саша занимается гимнастикой, плавает в бассейне, но очень легко простужается, а по ночам у нее сильно потеет голова. Весной очередное обследование выявило ухудшение: правое предсердие увеличилось. Врачи объяснили, что есть риск развития сердечной и легочной недостаточности, поэтому закрыть дефект надо в ближайшее время, и лучше щадящим способом — без вскрытия грудной клетки. Но оплатить операцию мы не в силах. Мария Шорохова, Томская область

Детский кардиолог НИИ кардиологии Виктория Савченко (Томск): «У Саши врожденный порок сердца — дефект межпредсердной перегородки. Есть начальные признаки легочной гипертензии. Девочке требуется эндоваскулярное закрытие дефекта при помощи окклюдера. Это щадящая операция, после нее Саша быстро восстановится».

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