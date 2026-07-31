Роберта Давтяна прооперируют в сентябре

24 июля на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Калуга» мы рассказали историю 17-летнего Роберта Давтяна из Обнинска («Боль за плечами», Оксана Пашина). У юноши тяжелая форма грудопоясничного сколиоза. Искривление прогрессирует, нарастают боли в спине и груди, нарушено дыхание. Роберту требуется операция, московские хирурги готовы провести ее по технологии VBT (Vertebral Body Tethering), которая позволит выпрямить позвоночник, сохранив его подвижность. Но операция дорогая, у семьи таких денег нет. Рады сообщить: вся необходимая сумма (2 065 296 руб.) собрана. Мама Роберта благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Всего с 24 июля 5649 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Калуга», «Башкортостан», «Нижний Новгород», «Курск» и еще 117 региональных СМИ — партнеров Русфонда, а также 21 компания исчерпывающе помогли 72 детям, собрано 26 298 734 руб.