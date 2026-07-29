Сотрудника прокуратуры Волгограда задержали по обвинению в изнасилованиях

24-летнего помощника прокурора Жирновского района Волгоградской области обвинили в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России. Мужчину задержали.

Следователи выяснили, что с мая по июнь 2026 года в Жирновском районе мужчина изнасиловал двух девушек в своей машине. Он угрожал им убийством. С февраля 2025-го по февраль 2026 года обвиняемый в салоне своего авто «неоднократно совершал с 15-летней половые акты, заведомо зная о ее возрасте», уточнили в СКР.

Следственные органы по региону возбудили уголовное дело об угрозе убийством, изнасиловании, соединенном с угрозой убийством, «половом сношении с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста», и развратных действиях (ч. 1 ст. 119 УК, п. «б» ч. 2 ст. 131 УК, ч. 1 ст. 134 УК, ч. 1 ст. 135 УК).

Полиции о действиях мужчины рассказали потерпевшие. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства преступлений. Причастность обвиняемого к ним подтвердили собранные доказательства, утверждают в ведомстве.