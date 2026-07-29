МВД: мошенники обманывают таксистов под видом оплаты поездки по карте

Мошенники начали использовать новую схему хищения денег у водителей такси. Об этом сообщили в управлении МВД по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

По данным ведомства, злоумышленники оформляют заказ и в комментарии указывают, что оплата будет переведена по номеру банковской карты. Затем они выходят на связь с водителем и под видом подтверждения платежа выманивают данные карты и код из СМС.

Получив эти сведения, мошенники получают доступ к банковскому приложению и списывают деньги со счета. В МВД отметили, что подобный способ обмана может применяться и против работников других сфер услуг.