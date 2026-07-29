МВД: мошенники обманывают таксистов под видом оплаты поездки по карте
Мошенники начали использовать новую схему хищения денег у водителей такси. Об этом сообщили в управлении МВД по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.
По данным ведомства, злоумышленники оформляют заказ и в комментарии указывают, что оплата будет переведена по номеру банковской карты. Затем они выходят на связь с водителем и под видом подтверждения платежа выманивают данные карты и код из СМС.
Получив эти сведения, мошенники получают доступ к банковскому приложению и списывают деньги со счета. В МВД отметили, что подобный способ обмана может применяться и против работников других сфер услуг.
Описанная МВД схема является частью более широкой тенденции использования новых методов хищения средств мошенниками. Например, в 2021 году в Ижевске двое мужчин были осуждены за аналогичные действия: они заказывали такси, договаривались о безналичной оплате и, получив реквизиты карт и пароли, списывали деньги водителей. Тогда осужденные похитили 120 тыс. рублей у девяти таксистов.
Мошенники часто используют различные тактики, чтобы обмануть людей. Среди них — звонки под видом сотрудников правоохранительных органов или банков, обещания решить проблемы с долгами или предоставление поддельных услуг. В таких схемах злоумышленники могут выманивать данные банковских карт, пароли или даже убеждать жертв брать кредиты и переводить все деньги на «безопасные счета».