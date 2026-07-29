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Медведев: сохранить Россию можно только победив в СВО

Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на форуме «Территории смыслов» заявил, что у всех политических сил одна общая задача — сохранить страну, и сделать это можно только победив в спецоперации.

«Я хочу сказать в этом зале, где присутствуют разные политические силы, мои коллеги, которые возглавляют политические партии, что у нас сейчас есть одна общая задача, и она очевидна - сохранить нашу страну. Как можно сохранить нашу страну? А сохранить нашу страну можно только одним способом - победой в специальной военной операции», — заявил Дмитрий Медведев.

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