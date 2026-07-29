С бывшего директора «Теплоэнергоремонт НН» Якова Гиркина сняли судимость
Канавинский районный суд Нижнего Новгорода 29 июля удовлетворил ходатайство бывшего директора ООО «Теплоэнергоремонт НН» (дочернее предприятие АО «Объединенный коммунальный оператор», ОКО) Якова Гиркина об отмене условного наказания и снятии с него судимости за превышение полномочий. Об этом «Ъ-Приволжье» сообщили в суде.
Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ
В мае 2025 года Якову Гиркину назначили год и шесть месяцев условно и на год запретили ему работать в коммерческих организациях с подготовкой, заключением и исполнением хозяйственных договоров. По фабуле дела, в декабре 2022 года руководитель компании заключил с АСБ «Парсек» договор на подготовку проекта реконструкции Нагорной теплоцентрали. Подрядчик получил положительное заключение госэкспертизы в сентябре 2023 года, однако Яков Гиркин задержал ему 1,4 млн руб. оплаты, нарушив законодательство о закупках.
Разногласия с АСБ «Парсек» позднее легли в основу уголовного преследования бывшего директора «Теплоэнерго» (сейчас ОКО) Ильи Халтурина, который распорядился сменить проектировщика из-за некачественной работы. Также Илью Халтурина обвинили в том, что он незаконно удвоил зарплату Якову Гиркину. Сам Яков Гиркин как свидетель по уголовному делу Ильи Халтурина утверждал, что в условиях сжатых сроков руководство «Теплоэнергоремонт НН» и «Теплоэнерго» просило «Парсек» оперативно скорректировать проектную документацию, однако в компании перестали отвечать на письма и звонки.